شاهد: أموال وأسلحة مرتبة بعناية.. إسرائيل تنشر فيديو لاقتحام مركز قيادة لحماس تحت مستشفى الرنتيسي

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات مصورة نشرها الجيش الإسرائيلي جنوداً يقتحمون ما يدّعون أنها قاعدة لحماس داخل مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة.

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ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف "بنية تحتية لحماس في الطابق السفلي" لهذا المستشفى المخصّص للأطفال، كما أكد العثور في هذا المخبأ أيضاً على أسلحة وذخائر، وتُشاهَد في الفيديو مجموعة منها مرتّبة بعناية، من بينها أحزمة ناسفة وقنابل يدوية ورشاشات كلاشينكوف وعبوات ناسفة.

وتُظهر الصور أيضاً رزماً من المال الذي يقول الجيش إنه "يلبي احتياجيات الإرهابيين"، في هذه القاعدة العسكرية أسفل المستشفى.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أمس الإثنين، أنهم اكتشفوا نفقاً وقبواً بجانب المستشفى يؤدي إلى مدرسة، تستخدمه حماس في عملياتها.

وفندت وزارة الصحة الفلسطينية هذه المزاعم حول ما عرضه الجيش الإسرائيلي عن مستشفى الرنتيسي وقالت إنها :" تمثيلية سمجة لا يوجد عليها دليل واحد يستحق الرد"، فيما طالت انتقادات واسعة شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بسبب مشاركتها في الرواية الإسرائيلية.

وقال وزارة الصحة: "الاحتلال عرض أسلحة مزعومة لا ندري من أين أحضرها وعرضها بطريقة مرتبة تؤكد أنها جزء من التمثيلية السمجة".

وردّ المكتب الإعلامي لحماس في بيان بأن الجيش الإسرائيلي "يروج فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية، وتتضمن مشاهد مركبة وملفقة ومضللة للرأي العام".

واعتبر أن "هذه الأكاذيب تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين، في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي".

وتطوق إسرائيل عدداً من المستشفيات في مدينة غزة، وعلى رأسها مستشفى الشفاء داخل المدينة، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تضم أنفاقاً تشكل قاعدة تستخدمها حركة حماس لحماية قيادييها من القصف الإسرائيلي، إلى جانب قيادة العمليات العسكرية ضد الجيش.