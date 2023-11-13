بقلم: يورونيوز

جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، المزاعم الإسرائيلية حول استخدام حركة حماس، المستشفيات في غزة لأغراض عسكرية.

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وقال دانيال هاغاري إن وحدة الكوماندوز التابعة للبحرية الإسرائيلية "شايطيت 13" وفرقة المدرعات "لواء 201" داهمتا مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة، حيث كان مقاتلو حماس يتحصنون، حسب وصفه.

وصرّح هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "تحت المستشفى، في الطابق السفلي، عثرنا على مركز قيادة لحماس، وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية، وبنادق من طراز AK-47، وعبوات ناسفة، وقذائف آر بي جي، وأسلحة أخرى".

وأضاف: "وجدنا أيضاً علامات تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن هنا"، مضيفًا أن هذا لا يزال قيد التحقيق، لكن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية للتحقق من ذلك.

كما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنهم اكتشفوا نفقاً وقبواً بجانب المستشفى يؤدي إلى مدرسة، تستخدمه حماس في عملياتها.

ويقول هاغاري إن الجيش الإسرائيلي عمل على السماح بالإجلاء الآمن للمرضى من مستشفى الرنتيسي خلال الأسبوع الماضي، وكذلك من مستشفيات أخرى في شمال غزة.

وأضاف: "هذا لأن حربنا هي ضد حماس التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وليست ضد شعب غزة".

وسبق لمستشفيات غزة أن نفت هذه الادعاءات التي قالت إنها ذريعة لقصف المدنيين الذين يلوذون بالمنشآت الطبية.