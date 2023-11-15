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بسبب هروب حصان من قفصه.. طائرة شحن بلجيكية تعود أدراجها إلى نيويورك

طائرة نقل من طراز أنتونوف AN-12 محملة بمواد الإغاثة التابعة للصليب الأحمر الألماني (DRK) في مطار هانوفر لانغنهاغن
طائرة نقل من طراز أنتونوف AN-12 محملة بمواد الإغاثة التابعة للصليب الأحمر الألماني (DRK) في مطار هانوفر لانغنهاغن Copyright FABIAN BIMMER/AP2003
بقلم:  يورونيوز
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عادت طائرة شحن بلجيكية كانت تغادر نيويورك أدراجها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي بسبب هروب حصان من قفصه، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

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وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" مستندةً إلى مشاهد من نظام مراقبة الحركة الجوية، أنّ الحصان فرّ بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التي كانت حينها على علوّ حوالى 9500 متر.

وعلى إثر ذلك، طلب طيّار طائرة "بوينغ 747" التابعة لطيران "اير أتلانتا آيسلاندك" الإذن بالعودة إلى نيويورك، مع فشل الطاقم في إعادة الحصان إلى قفصه.

وقال الطيار في تسجيل نشر عبر يوتيوب "لم نواجه مشكلة مرتبطة بالطيران لكن علينا العودة إلى نيويورك لأننا لم نتمكّن من إعادة الحصان إلى قفصه".

وطلب الطيار أيضاً حضور طبيب بيطري خلال هبوط الطائرة.

واضطرت الطائرة إلى التخلّص من نحو 20 طناً من الوقود فوق المحيط الأطلسي قبل أن تتمكن من الهبوط.

واستأنفت رحلتها بعد فترة وجيزة لتهبط في لييج البلجيكية في صباح اليوم التالي، بحسب بيانات من موقع "فلايت رادار 24" المتخص

المصادر الإضافية • أ ف ب

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