من أجل وقف "المجازر" في غزة.. نقابات عمالية فرنسية تدعو للتظاهر السبت

بقلم: يورونيوز

وجهت نقابات عمالية فرنسية الأربعاء دعوة للتظاهر السبت للمطالبة "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة" و"وقف المجازر" وللمطالبة "بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".

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وكتبت نقابات CGT وFSU وSoliaires في بيان مشترك "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني: أوقفوا المجازر! أوقفوا إطلاق النار في غزة!"، داعية إلى "مسيرات وتظاهرات من أجل السلام" السبت.

ومن بين شعارات هذه التجمعات "وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار"، و"وقف القصف والتهجير القسري للسكان"، و"حماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، و"الإفراج عن الرهائن والمعتقلين"، فضلا عن "سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

جرت عدة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، لا سيما يومي 4 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، منذ هجوم حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

كما تظاهر أكثر من 100 ألف شخص الأحد في باريس وعشرات الآلاف في أنحاء فرنسا للمشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية بحضور جزء كبير من الطبقة السياسية.

يقدر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى قطاع غزة خلال هجوم حماس غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين قضت غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.

أما القصف والغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ذلك لحين فخلفت أكثر من 11 ألف قتيل، ثلثاهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع المحاصر.