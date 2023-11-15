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حلف شمال الأطلسي يعتزم استبدال أسطوله من طائرات الاستطلاع

طائرة بوينغ E-7A Wedgetail
طائرة بوينغ E-7A Wedgetail Copyright CPL DAVID GIBBS/AFP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن حلف شمال الأطلسي الأربعاء عزمه على استبدال أسطوله من طائرات الاستطلاع أواكس بست طائرات جديدة من طراز بوينغ E-7A Wedgetail، مستمدة من طائرة بوينغ 737، لمواجهة التهديد الروسي بشكل أفضل.

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ومن المقرر أن يبدأ تصنيع هذه الطائرات في السنوات المقبلة ليتم تسليم أول دفعة بحلول عام 2031، وفق ما أفاد التحالف في بيان. ولم يتم الكشف عن قيمة هذه الصفقة، وهي أكبر عملية استحواذ للتحالف مؤخرًا.

وأعلنت بريطانيا العام الماضي شراء ثلاث طائرات من هذا الطراز بقيمة 1,89 مليار جنيه استرليني (حوالى 2.16 مليار يورو) للنسخة الواحدة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "إن طائرات الاستطلاع والتحكم ضرورية لدفاع حلف شمال الأطلسي المشترك، وأرحب بحرص الحلفاء على الاستثمار في هذه القدرات المتطورة".

وفي كانون الثاني/يناير، نشر التحالف طائرات استطلاع من طراز أواكس في رومانيا، الدولة المجاورة لأوكرانيا التي تخوض حربا ضد الجيش الروسي منذ 24 شباط/فبراير 2022.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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