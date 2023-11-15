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فيديو: "ما ذنبنا نحن الأبرياء؟" هكذا بدا حال عائلة فلسطينية من رفح بعد قصف إسرائيلي لمنزلها

امرأة فلسطينية في رفح أمام ركام بيتها الذي قصفه الجيش الإسرائيلي
امرأة فلسطينية في رفح أمام ركام بيتها الذي قصفه الجيش الإسرائيلي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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يروي أفراد عائلة أبو جزر أحداث ليلة عصيبة مرت عليهم، حيث قصف الجيش الإسرائيلي بيتهم مساء وهم جالسون يتناولون طعام العشاء ويتجاذبون أطراف الحديث.

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من وسط الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي، ومن وبقايا ما كان يوما ما البيت الذي يأويهم، ترتفع أصوات أفراد عائلة أبو جزر في مدينة رفح بقطاع غزة، متسائلين ما ذنبهم لكي يقصفهم الجيش الإسرائيلي، وهم مدنيون آمنون جالسون في بيتهم يتناولون طعام العشاء؟ القصف طال البيت مساء الثلاثاء، وأدى غلى مقتل شخص واحد على الأقل. 

الغضب يبدو واضحا على الفتاة علياء أبو جزر، التي تقول إنها فقدت أحلامها، حيث أنها كانت تأمل في إنهاء دراستها الثانوية (التوجيهي) وأن تدرس المحاماة. وتتساءل علياء بقهر وغضب واضحين: "ما ذنبنا نحن الأطفال الأبرياء؟"

المصادر الإضافية • أ ف ب

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