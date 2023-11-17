شاهد: تشييع 3 فلسطينيين قتلتهم إسرائيل في جنين

بقلم: يورونيوز

كانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم الجيش بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع.

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تجمع مشيعون في مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم الجمعة حدادًا على ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال الغارة الإسرائيلية على المدينة.

وتبادلت القوات الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيون إطلاق النار في بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة للجيش خلال ليل الجمعة، انتهت عند مستشفى قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية احتجزت وفتشت طواقم المسعفين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا.

التشييع في جنين AP Photo

وكانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم الجيش بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع.

واندلعت معارك بالأسلحة النارية في عدة مواقع، واجتذبت أيضًا مقاتلين من حركة حماس، الجماعة المسلحة التي تقاتل القوات الإسرائيلية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية استهدفت في وقت ما مسلحين ألقوا متفجرات باتجاه القوات الإسرائيلية. وقال الجيش إنه قتل خمسة نشطاء في الغارة واعتقل 15 فلسطينيًا.

وكانت الغارات الجوية في يوم من الأيام أسلوب هجوم نادر في الضفة الغربية، ولكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد منذ بدء الحرب.

وقالت إسرائيل إن قواتها عثرت على متفجرات تحت بعض الشوارع وصادرت أسلحة وذخائر ومعدات مراقبة في سيارة ومركزين لقيادة المتشددين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه بمجرد وصول القوات الإسرائيلية إلى المستشفى، قامت باحتجاز وتفتيش طواقم المسعفين.