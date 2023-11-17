عقب صلاة الجمعة.. مسيرات في الأردن ورام الله تضامنًا مع أهالي غزة

بقلم: يورونيوز

قالت الفلسطينية أم محمد، خلال مشاركتها في المسيرة: "لقد تحدثنا دائمًا بصوت واحد، وندعو العالم الحر إلى التحرك لمعالجة الظلم الذي نواجهه".

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شارك آلاف الأردنيين عقب صلاة اليوم الجمعة بمسيرة شعبية حاشدة، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، تضامناً مع قطاع غزة.

ونُظمت المسيرة بدعوة من الملتقى الوطني لدعم أهالي غزة تحت عنوان "أميركا رأس الإرهاب"، في إشارة إلى الانحياز الأميركي لإسرائيل.

مظاهرة في عمان KHALIL MAZRAAWI/AFP or licensors

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بقرارات حكومية حازمة تجاه تل أبيب، "خاصة بعد القصف الذي طاول عددًا من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة".

وبالتزامن، انطلقت مسيرات شعبية مماثلة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة، طالب المشاركون فيها دول العالم بالوقوف في وجه "الغطرسة الغربية الداعمة للكيان الصهيوني".

ودعوا الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف وقرارات عملية لوقف "شلال الدماء" في قطاع غزة.

وفي رام الله، تجمع فلسطينيون بعد صلاة الجمعة تضامنًا مع غزة.

وقالت الفلسطينية أم محمد، خلال مشاركتها في المسيرة: "لقد تحدثنا دائمًا بصوت واحد، وندعو العالم الحر إلى التحرك لمعالجة الظلم الذي نواجهه".

وأضافت: "نحن مضطهدون والأطفال مضطهدون. ما مشكلة الأطفال والنساء؟ أين حقوق المرأة؟ أين الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان؟".