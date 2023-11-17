منطمة الصحة العالمية تدعو لعمليات إجلاء طبي للمصابين في غزة إلى مصر

بقلم: يورونيوز

دعت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إلى السماح بدخول المرضى والمصابين من غزة بشكل منتظم لتلقي العلاج في مصر لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع

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وقالت المنظمة إنّه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

منذ 7 تشرين الأول/أوكتوبر خرج 25 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن الخدمة، بينما تكافح باقي المستشفيات لتقديم خدمات صحية.

وأكّد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن أنّ "هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية".

ودعا بيبركورن في مؤتمر صحافي إلى عمليات إجلاء طبي يومية ومستدامة وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطرة إلى مصر المجاورة.

وتحدّث بيبركورن من القدس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأكّد وجوب نقل ما بين 50 إلى 60 مريضاً بشكل يومي إلى مصر، حيث "سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين" وقال أنهم "يستحقونها".

ويتزامن المؤتمر مع العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزّة والمؤلّف من مبان عدّة، والتي اعتبرها "عمليّة دقيقة"، بينما قالت حماس إنّ الجيش الاسرائيلي "دمّر" أقساماً في الصرح الطبّي.

وتابع بيبركورن "نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء ولكن في المستشفيات الأخرى أيضًا. يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى".

وبحسب بيبركورن فإنه قبل اندلاع الحرب، كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع، أمّا الآن يوجد قرابة 1400 سرير. وقدّر الاحتياجات حالياً بـ"نحو 5 آلاف سرير".

بات تواصل المنظمة مع موظفيها على الأرض في غزة "صعباً للغاية" بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع، على ما صرّح مسؤول أممي.

وأعرب بيبركورن عن قلق بالغ إزاء انتشار أمراض في القطاع الفلسطيني، من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي.