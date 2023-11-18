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تعيين الأرجنتيني غاياردو مدرباً لنادي الاتحاد السعودي

مارسيلو غاياردو
مارسيلو غاياردو Copyright Gustavo Garello/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أعلن نادي الإتحاد السعودي السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعقد لمدة عام ونصف، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل بسبب تردّي النتائج.

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وكان نادي الإتحاد حامل اللقب أعلن إقالة سانتو قبل عشرة أيام، على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0-2.

وغادر غاياردو الذي كان مدرباً لنادي ريفربلايت وقاده لإحراز 14 لقباً في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022، الأرجنتين السبت متجهاً إلى جدة.

وقال نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" إن "مجلس إدارة شركة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدلله الحائلي عن التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام ونصف".

ومن المُرتقب أن يقود المدرّب الملقّب بـ"الدمية"، نادي الإتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيمة، في مباراته المقبلة أمام الاتفاق يوم الجمعة في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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