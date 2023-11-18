EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الصفدي: لن يكون هناك أي قوات عربية تدير قطاع غزة محل حماس بعد الحرب (فيديو)

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت أي نية لإرسال قوات عربية للمساهمة في تأمين وإدارة غزة لتحل محل حركة حماس في حال انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

اعلان

وجرى مؤخرا حديث إقليمي ودولي حول مستقبل القطاع في ظل إصرار إسرائيل على التخلص من حركة حماس.

وتحدث دبلوماسيون غربيون عن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بينما اقترح آخرون إرسال قوات دولية أو عربية لتأمينه مستقبلاً وهو ما رفضه الصفدي.

وقال الوزير الأردني خلال مشاركته بحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "لن تكون هناك قوات عربية في غزة".

وأضاف: "لن يُنظر إلينا على اننا الأعداء (للفلسطينيين)".

وقال الصفدي إن الناس يقتلون بشكل يومي على يد الجيش الإسرائيلي في غزة وأضاف متعجباً: "ومن المفترض بعد ذلك أن نأتي وننظف الفوضى التي خلفتها إسرائيل. هذا لن يحدث".

وأعلنت حكومة حركة حماس السبت أن 12300 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، أسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين ألف شخص.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: المظاهرات تعمّ العديد من الدول الأوروبية تضامنًا مع الفلسطينيين ولوقف الحرب على غزة

شاهد: بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة.. خروج المئات من مستشفى الشفاء بغزة بعد إنذار إخلائه

شاهد: "ليت غزة تعود كما كانت".. فلسطينيو لبنان يخشون على عائلاتهم وعيونهم مسمّرة على الشاشات

محمود عباس إسرائيل غزة حركة حماس البحرين الأردن