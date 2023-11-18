قائمة بأبرز الشركات التي ستعلق إعلاناتها على منصة "إكس" إثر اتهام ماسك بمعاداة السامية

بقلم: يورونيوز

تواجه منصة "إكس" اعتبارا من الجمعة خروجا جماعيا للعديد من كبار المعلنين بعد منشور لمالكها إيلون ماسك تبنّى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية وأثار انتقادات واسعة.

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شركات تعلّق إعلاناتها على "إكس" بعد منشور لماسك اعتبر معاديا للسامية

سان فرانسيسكو, 18-11-2023 (أ ف ب) -

وإليكم قائمة بأكبر تلك الشركات التي تنوي تعليق إعلانانها على منصة "إكس":

"ميديا ماترز" زهي شركة أمريكي إعلامية غير ربحية

"أبل" الأمريكية للتكنولوجيا والصناعات الحديثة

"ديزني" الأمريكية للترفيه والإنتاج الفني

"كومكاست" وهي شركة تكثل أكبر تكتل أمريكي متعدد الجنسيات للاتصالات والإعلام

وأبرز الشركات التي علقت إعلاناتها على المنصة بالفعل:

"ليونزغيت إنترتينمنت" الأمريكية للغنتاج الفني والسينمائي

"باراماونت غلوبال" الأمريكية للغنتاج الفني والسينمائي

"آي بي إم" الأمريكية للتكنولوجيا

وكان البيت الأبيض قد أدان "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك. وأتى تعليق الرئاسة الأمريكية تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على منشور معادٍ للسامية عبر منصة "إكس" بالقول "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بوجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

وكان من متداولي هذه النظرية منفّذ عملية إطلاق نار في كنيس في بيتسبرغ في العام 2011 أدت إلى مقتل 18 شخصًا.

وتعقيبًا على منشور ماسك، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.

وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأمريكيين"، متابعًا "علينا جميعًا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأمريكيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

وفي العام الذي انقضى منذ استحواذه على منصة "تويتر" الذي أعاد تسميتها "إكس"، ألغى ماسك الإشراف على المحتوى المنشور وأعاد تفعيل حسابات لمتطرفين محظورين سابقًا وسمح للمستخدمين بشراء ميزة توثيق الحساب ما يتيح لهم الاستفادة من منشورات واسعة الانتشار لكن غالبًا ما تكون غير دقيقة.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة "نيوزغارد" لمراقبة انتشار المعلومات المضللة أن المشتركين الذين يدفعون لحساباتهم في "إكس" هم أكبر جهات تنشر المعلومات الخاطئة حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت منظمة "ميديا ماترز" التي عرضت نماذج من هذه الحسابات إنه "في خضم كل هذه الفوضى التي أحدثها ماسك، ظهرت إعلانات الشركات أيضًا على حسابات مؤيدة (للزعيم النازي أدولف) هتلر أو ناكرة للمحرقة أو قومية بيضاء أو مؤيدة للعنف أو للنازيين الجدد".

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في "إكس" لوكالة فرانس برس إن المنصة قامت بعملية "مسح" للحسابات التي تحدثت عنها "ميديا ماترز"، وإن هذه الحسابات لن تتمكن بعد الآن من جني أرباح من الإعلانات.

وأضاف أن المنشورات هذه ستحمل تصنيفًا بأنها تحتوي "وسائط حساسة".