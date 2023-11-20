وزراء خارجية دول عربية ومسلمة في الصين لبحث حرب غزة

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة، لوقف "الكارثة الإنسانية" التي تتكشف في غزة.

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قال وزير الخارجية الصيني في كلمته الافتتاحية في بكين: "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

وأضاف وانغ أمام الدبلوماسيين أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مشيرا إلى أن "الوضع في غزة يؤثر في كل البلدان في جميع أنحاء العالم، ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية".

وشدد وانغ على أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة"، وقال: "الصين صديقة وشقيقة جيدة للدول العربية والإسلامية".

وأضاف وانغ قوله: "دافعنا دائما بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمنا دائما بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة".

وتسببت الغارات الإسرائيلية على غزة منذ أقل من شهرين إلى حد الآن في مقتل أكثر من 13 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 5500 طفل.

والوفد العربي مكون من وزير الخارجية الفلسطيني ونظرائه من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، حماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".

وتعهدت إسرائيل بتدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعد هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.

وفي غزة، تقول حكومة حماس إن 13000 شخص قتلوا في القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل والعمليات البرية.

ومعظم الضحايا من الجانبين هم من المدنيين.

في أعقاب اندلاع الحرب الشهر الماضي، دعا المسؤولون الصينيون، ومن بينهم وزير الخارجية وانغ يي، إلى وقف فوري لإطلاق النار و"تهدئة" الوضع.

والصين تاريخياً متعاطفة مع الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين.