نتنياهو يهاجم محمود عباس بسبب "إنكار مذبحة حماس"

بقلم: يورونيوز

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد هجوماً لاذعاً على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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وقال نتنياهو خلال خطاب إن عباس "ينكر قيام حماس بمذبحة" خلال مهرجان موسيقي إسرائيلي ضمن الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأضاف: "اليوم، قالت السلطة الفلسطينية في رام الله شيئا منافياً للعقل تماما. فقد أنكرت أن حماس هي التي نفذت المذبحة المروعة التي وقعت في مهرجان الطبيعة بالقرب من غزة. واتهمت إسرائيل في الواقع بتنفيذ تلك المذبحة. وهذا انقلاب كامل للحقيقة".

واستطر نتنياهو قائلاً: "أبو مازن [محمود عباس]، الذي أنكر في الماضي وجود المحرقة [الهولوكوست]، ينكر اليوم وجود مذبحة حماس وهذا غير مقبول".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نشر مقتطفات من تحقيقات للشرطة الإسرائيلية تكشف أن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على عدد من المشاركين في المهرجان الموسيقي الذي نُظم قرب كيبوتس "رعيم" في غلاف قطاع غزة يوم هجوم حماس.

ووفقاً لمصدر في الشرطة، يشير التحقيق أيضاً إلى أن مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث من قاعدة "رمات دافيد" وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، ويبدو أنها أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان.