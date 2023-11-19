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شاهد: أول فرقة إسرائيلية عسكرية مختلطة من الجنسين تشارك بالقتال في غزة

الفرقة العسكرية المختلطة
الفرقة العسكرية المختلطة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، تنفيذها عدد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية وتدمير آليات لها.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة لما قال إنها أول كتيبة بحث وإنقاذ مختلطة من الذكور والإناث تنضم إلى القوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه الفرقة بدأت العمل على الأرض في غزة وتحديدًا قرب مخيم الشاطئ شمالي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم عن ارتفاع عدد قتلاه في المواجهات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 62.

من جهتها، أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، تنفيذها عدد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية وتدمير آليات لها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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