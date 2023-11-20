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شاهد: وسط نقص الماء والغذاء الوقود.. أهالي غزة يقطعون الأشجار لإشعال النار

لجأ سكان غزة إلى قطع الأشجار
لجأ سكان غزة إلى قطع الأشجار Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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لجأ العديد من السكان إلى حرق الحطب للطهي. ويقوم البعض بقطع الأشجار، وفي بعض الحالات، بحرق الأثاث أو أي شيء آخر.

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لم تعد الوجبات اليومية لسكان غزة مهمة، بل بات جلّ اهتمامهم منكبًا على العثور على المواد العذائية الأساسية مثل الخبز والماء.

يعتمد سكان غزة على الحطب لإشعال النار
يعتمد سكان غزة على الحطب لإشعال النارAP Photo

ومع حظر إسرائيل لجميع إمدادات الوقود باستثناء كمية صغيرة – شاحنتين فقط في اليوم – فإن القطاع المحاصر لا يمتلك مصدرًا دائمًا للكهرباء أو المياه.

ولجأ العديد من السكان إلى حرق الحطب للطهي. ويقوم البعض بقطع الأشجار، وفي بعض الحالات، بحرق الأثاث أو أي شيء آخر يمكنهم العثور عليه لإشعال النار لغلي الماء وصناعة الخبز.

إن المساعدات الإنسانية التي وافقت إسرائيل على السماح بدخولها خلال الأسابيع الأربعة الماضية تعادل تقريبًا كمية المساعدات التي تتلقاها غزة عادة خلال يومين، ما يزيد من واقع الأزمة في القطاع المحاصر.

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