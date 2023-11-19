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شاهد: صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر النزوح الجماعي للفلسطينيين في غزة

نزوح جماعي للفلسطينيين في غزة
نزوح جماعي للفلسطينيين في غزة Copyright AP/MAXAR
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار" للتكنولوجيا نزوح جماعات كبيرة من الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي بقطاع غزة.

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وقالت الشركة في بيان: "جمعت مكسار صورا جديدة عبر الأقمار الصناعية (17 نوفمبر - تشرين الثاني الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي) تظهر حشداً كبيراً من الأشخاص المتجمعين على طول طريق صلاح الدين وهم يحاولون الفرار جنوباً على طول ممر الإخلاء".

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة من أجل "القضاء" على حماس رداً على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي خلف 1200 قتيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

ووفق أحدث حصيلة صادرة عن حكومة حماس، قُتل 12300 فلسطيني في القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب، من بينهم أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.

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