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الفليبين تطلق دوريات بحرية وجوية مشتركة مع الجيش الأمريكي

طاردت السفن الصينية أربعة قوارب فلبينية وعرقلتها لفترة وجيزة أثناء قيامها بمهمة إعادة إمداد لحامية صغيرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، 23 آب 2023
طاردت السفن الصينية أربعة قوارب فلبينية وعرقلتها لفترة وجيزة أثناء قيامها بمهمة إعادة إمداد لحامية صغيرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، 23 آب 2023 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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باشرت الفليبين والولايات المتحدة الثلاثاء بتسيير دوريات بحرية وجوية مشتركة قبالة سواحل الأرخبيل في جنوب شرق آسيا، وفق ما أعلنت مانيلا، في ظل تنامي نفوذ الصين في المنطقة.

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وقال رئيس الفليبين فرديناند ماركوس في بيان "هذه المبادرة المهمة تظهر التزامنا بتعزيز قابلية التشغيل البيني لقواتنا العسكرية في تسيير دوريات بحرية وجوية".

وأضاف "من خلال هذا التعاون، نرغب في تعزيز الأمن الإقليمي وتوطيد شراكة متناغمة مع الولايات المتحدة في حماية مصالحنا المشتركة"، مشيراً إلى أن هذه الدوريات المشتركة ستستمر ثلاثة أيام.

واتفقت مانيلا وواشنطن في شباط/فبراير على استئناف الدوريات المشتركة في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة على غالبية مساحته.

وكان هذان الحليفان قد أوقفا الدوريات البحرية في هذه المنطقة المتنازع عليها خلال ولاية الرئيس الفليبيني السابق رودريغو دوتيرتي الذي فضل عدم إثارة غضب بكين على حساب واشنطن.

لكن منذ توليه الرئاسة في 2022، يحاول ماركوس تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال الجيش الفليبيني إن "التعاون في النشاط البحري" مع القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ سيبدأ بالقرب من مقاطعة باتانيس الساحلية (شمال) وسينتهي في البحر الذي يفصل الصين عن الفليبين.

وتنشر الفليبين ثلاث سفن حربية ومقاتلتين من طراز FA-50 وطائرة هجومية من طراز A-29B Super Tucano، بالإضافة إلى سفينة قتال بحري وطائرة من طراز P-8A من الجانب الأميركي، في إطار هذه الدوريات المشتركة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل نشاط هذه السفن والطائرات.

والأحد، حذّر الرئيس الفليبيني من أن بلاده لن تتخلّى عن "شبر واحد" من أراضيها، معتبراً أن الوضع في بحر الصين الجنوبي أصبح "أكثر سوءا".

وتنشر بكين زوارق دورية وبنت جزراً صناعية ذات طابع عسكري لتعزيز سيادتها على مساحة شبه كاملة من بحر الصين الجنوبي، متجاهلة جميع قرارات المحاكم الدولية التي تنص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.

وتصاعدت حدة التوتر بين مانيلا وبكين في الأسابيع الأخيرة بعد وقوع عدة حوادث بين سفنهما في هذا البحر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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