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الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث تصادم سفن تابعة للبلدين

موقع الاصطدام
موقع الاصطدام Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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استدعت مانيلا الاثنين السفير الصيني لديها على خلفية حوادث تصادم بين سفن فلبينية واخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفلبينية.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية تيريزيتا دازا للصحافيين "نحن نستفيد بشكل كامل من الإجراءات الدبلوماسية (...) المتاحة لنا. وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح".

وتبادلت بكين ومانيلا الأحد الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.

ووقع الحادثان قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها وحيث تنشر بكين سفنا.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا صادرا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وحملت الصين "الفلبين المسؤولية الكاملة" عن حادثي الأحد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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