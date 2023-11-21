شاهد: تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي.. سويسرا تعيد ثلاث مومياوات إلى بوليفيا

بقلم: يورونيوز

جاء الحفل وسط حركة متنامية من قبل المؤسسات الغربية لإعادة القطع الأثرية المنهوبة أو تم الحصول عليها بطرق غامضة وظروف تحوم حولها الشكوك في القرون الماضية.

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أعادت سويسرا يوم الاثنين مومياوات من العصر ما قبل الكولومبي إلى بوليفيا، كانت محفوظة في متحف الإثنوغرافيا في جنيف.

واسترجعت بوليفيا المومياوات الثلاث خلال احتفال اقيم لهذه المناسبة في متحف جنيف الإثنوغرافي(MEG) وتم تسليمها إلى وزيرة الثقافة وإنهاء الاستعمار البوليفية سابينا أوريانا كروز.

وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود سويسرا الرامية إلى إعادة القطع الأثرية أو التاريخية إلى بلدها الأصلي.

وأشارت مديرة المتحف كارين أييلي دوران في كلمة ألقتها أمام الحاضرين، إلى أن المدينة تقوم بـ"لفتة كبيرة من الناحية الأخلاقية من خلال إعادة رفات بشري إلى أصحاب الحق، على غرار ما أقدمت عليه سنة 2014 نزولاً عند طلب شعب الماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا".

وقال سامي كنعان، أحد المسؤولين في المدينة، قبل أن يسلّم صناديق تحوي المومياوات إلى كروز، إنّ "جنيف، مدينة السلام والحوار ومقر المنظمات الدولية، عليها أن تكون قدوة" في هذا المجال.

وجاء الحفل وسط حركة متنامية من قبل المؤسسات الغربية لإعادة القطع الأثرية المنهوبة أو تم الحصول عليها بطرق غامضة وظروف تحوم حولها الشكوك في القرون الماضية.

وأضافت مديرة المتحف، أن الهدف من خلال هذه الخطوة هو "بالإضافة إلى عملية الإعادة، التعويض الأخلاقي".

ونقلت المومياوات العائدات إلى شخصين بالغين وطفل بعناية فائقة، داخل صناديق خشبية كبيرة وضع عليها القنصل البوليفي في سويسرا ختماً يجعلها تُنقَل عبر الطائرة في "حقيبة دبلوماسية".

ولم يتم عرضها على الحاضرين خلال حفل يوم الاثنين، "لأسباب أخلاقية"، بحسب إدارة المتحف.

وعقب انتهاء الحفل، قالت الوزيرة البوليفية لوكالة فرانس برس "نستعيد اليوم جذورنا".

واعتبرت أن "عملية الإعادة هي بالنسبة إلينا مرادف لإنهاء الاستعمار"، مضيفةً ان "استعادة أسلافنا مهمة جداً لأننا نسير على طريق إنهاء الاستعمار". ووجهت تحية إلى الدول الأوروبية التي تدعم عمليات إعادة الآثار أو الرفات البشري.

وفيما يعتبر البعض أنّ كل ما يدخل المتحف ينبغي أن يبقى فيه، يعمل متحف الإثنوغرافيا في جنيف خلال السنوات الأخيرة على تسهيل "الإعادة غير المشروطة" لرفات بشري وأغراض جنائزية وأخرى مقدسة، إلى أصحابها الشرعيين.

وقرر عام 2022 التوقف عن عرض رفات بشري، ما لم تحصل على موافقة الدولة أو المجتمع المعني.

"تشولبا"

في كثير من الأحيان "يُدمَج الرفات البشري المحفوظ في المتاحف بصورة قانونية مع بعض القطع، فيما تطالب المجتمعات ببدء عملية نشطة لإعادة إضفاء الطابع الإنساني عليه"، بحسب مديرة المتحف.

إلا أنّ متحف الإثنوغرافيا في جنيف لم يتلق حتى الآن سوى ثلاثة طلبات استرداد، ما يؤشر إلى التعقيد الذي تتسم به العملية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، طالبت السلطات البوليفية باستعادة المومياوات بعدما أبلغها المتحف بأنها موجودة ضمن مجموعته، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى "إنهاء استعمار المجموعات".

وذكر المتحف، أنّ الجثث الثلاث تحمل ملامح العادات الجنائزية خلال العصر ما قبل الكولومبي، أي قبل وصول الغزاة الإسبان، من منطقة ألتيبلانو المحاذية لبحيرة تيتيكاكا.

وأوضحت الوزيرة البوليفية أن المومياوات تعود إلى حضارة أيمارا التي "استمرت بين عامي 1100 و1400".

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وتشكل الهياكل الجنائزية التي تسمى "تشولبا" ويُحفظ فيها هذا النوع من المومياوات، هياكل على شكل أبراج قد يصل ارتفاعها إلى أمتار عدة.

وقد اجتذبت هذه الأبراج الجنائزية لصوص قبور وهواة جمع استخرجوا منها رفات بشري لأغراض مختلفة.

وفي العام 1893، اهتمّ غوستاف فيريير (1846-1916)، القنصل الألماني في لاباز، بإرسال الجثث المحنطة من لاباز إلى الجمعية الجغرافية في جنيف، في عملية نقل تمت من دون موافقة الملاك التقليديين أو الحصول على تصريح رسمي، بحسب متحف.

ثم أعطيت المومياوات عام 1895 إلى المتحف الأثري، قبل أن تصبح سنة 1901 ضمن مجموعة المتحف الإثنوغرافي القديم في جنيف.