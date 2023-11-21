EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

زيلينسكي يقول إن تظاهرات ساحة ميدان عام 2013 شكلت "النصر الأول في حرب اليوم" مع روسيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة "الكرامة"- 21 نوفمبر 2023
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة "الكرامة"- 21 نوفمبر 2023 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ربط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الاحتجاجات التاريخية المؤيدة للديمقراطية في كييف قبل عقد بغزو أوكرانيا، واصفًا التظاهرات في ساحة ميدان بأنها "النصر الأول" في الحرب مع روسيا.

اعلان

أدّت الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا والتي قُتل خلالها نحو مئة مدني في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في العاصمة الأوكرانية، إلى الإطاحة بالرئيس المدعوم من الكرملين فيكتور يانوكوفيتش.

وقال زيلينسكي في بيان بمناسبة مرور عشرة أعوام على بدء الحركة الاحتجاجية التي استمرت أشهرًا "حققت تلك التظاهرات النصر الأول في حرب اليوم. انتصار على اللامبالاة. انتصار للشجاعة. انتصار لثورة الكرامة".

اندلعت احتجاجات الميدان في أواخر العام 2013 عندما تخلى يانوكوفيتش عن اتفاق للشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأثار نزاعًا انفصاليًا في شرق البلد.

وأشاد زيلينسكي بالتقدم الذي أحرزه بلده في سبيل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال "عامًا بعد عام، خطوة بخطوة، نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يسطع نجمنا في دائرة النجوم على علم الاتحاد الأوروبي الذي يرمز إلى وحدة شعوب أوروبا. نجم أوكرانيا".

في وقت سابق من هذا الشهر، أوصت المفوضية الأوروبية بفتح محادثات العضوية الرسمية مع أوكرانيا ومولدافيا واقترحت على الدول الأعضاء منح جورجيا وضع المرشح.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

علييف يتّهم فرنسا بـ"تمهيد الأرضية" لحرب في القوقاز عبر تسليح أرمينيا

كوريا الشمالية تُخبر اليابان بعزمها إطلاق قمر صناعي جديد

شاهد: صفارات الإنذار في تل أبيب تحذيرا من خطر سقوط صواريخ حماس تزامنا مع تظاهر أهالي الأطفال الرهائن

فيكتور ايانوكوفيتش روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي متظاهرون