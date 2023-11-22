المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي: زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب أرخبيل فانواتو

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات الأربعاء فانواتو في المحيط الهادئ على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي فيما استبعدت السلطات أن يؤدي إلى تسونامي.

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وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومتراً وعلى مسافة حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,47 ت غ ).

وأشار المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إلى أن "هناك احتمالاً ضئيلاً لسقوط ضحايا وأضرار" إذ كان مركز الزلزال قرب مجموعة من جزر ذات كثافة سكانية منخفضة.

وقالت موظفة استقبال في فندق في بورت أولري على مسافة حوالى 98 كيلومتراً من مركز الزلزال لوكالة فرانس برس إنها شعرت "بهزة أرضية خفيفة" و"رأت الأرض تهتز" لكنها لم تعلم بوقوع بأي أضرار.

وأفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ "بعدم وجود خطر حدوث تسونامي نتيجة هذا الزلزال".

وتعد الزلازل شائعة في فانواتو، وهي أرخبيل منخفض يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.

وفي نيسان/أبريل من هذا العام، قُتل سبعة أشخاص بزلزال قوته 7 درجات ضرب منطقة مغطاة بالغابات في بابوا غينيا الجديدة.