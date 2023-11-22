إسرائيل وحماس تتفقان على إطلاق رهائن وأسرى خلال هدنة مدتها 4 أيام قابلة للتجديد
وافقت إسرائيل وحماس فجر اليوم الأربعاء على هدنة لمدة أربعة أيام، قابلة للتجديد، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن والأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق تل أبيب سراح 15 سجيناً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف الشهر.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".
وحرصت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على التأكيد على أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.
من جهتها، قالت حماس إن الاتّفاق الذي أبرمته مع إسرائيل ينصّ على "هدنة إنسانية" مدّتها أربعة أيام تطلق بموجبه الحركة الفلسطينية سراح 50 امرأة وطفلاً من الرهائن الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل من سجونها سراح 150 امرأة وطفلاً فلسطينيين.
إيلون ماسك يتعهد بالتبرع لمستشفيات بإسرائيل ومنظمات بغزة
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عزم منصة تويتر التبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.
وجاءت تغريدة ماسك في أعقاب رده على تقارير تتهمه بمعاداة السامية، ما أثار ذلك انتقادات لدى جهات عدة ومعلنين بينهم مستثمرون في شركة تسلا التي يرأسها.
X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023
واشنطن تأمل هدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء غولاني بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم الأربعاء مقتل قائد وحدة في لواء غولاني التابع له خلال القتال المتواصل مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها لقتلى جيش إسرائيل إلى نحو 71 منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي بقطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول حماس إن خسائر الجيش الإسرائيلي الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו:https://t.co/oF7rY1VnYH— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 22, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gOhLUiE9ad
5 قتلى في طولكرم بالضفة الغربية في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة
قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح -فجر اليوم الأربعاء- في قصف طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
فيديو| تغطية صحفية: "لحظة اقتحام قوات الاحتـــــلال مستشفى ثابت ثابت بطولكرم، واعتقال مصاب بجراح خطيرة من مركبة إسعاف".— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2023
تصوير: سامي الساعي pic.twitter.com/4PTDR7aIsi
وقالت وفا إن قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وأعاقت دخول الجرحى، وقامت باعتقال أحدهم بعد اقتحام قسم الطوارئ.
#فيديو | يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال مصاب بجراح خطيرة من داخل مركبة الإسعاف من مستشفى ثابت ثابت بطولكرم pic.twitter.com/hzOP9Sscor— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023
بايدن "راضٍ تماماً" عن الاتفاق بين إسرائيل وحماس
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّه "راضٍ تماماً" عن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدّتها أربعة أيام تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أنا راضٍ تماماً لأنّ بعض هذه النفوس الشجاعة... سيتمّ لمّ شملها مع عائلاتها ما أن يتمّ تنفيذ هذا الاتّفاق بالكامل".
وشكر بايدن كلاً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي على "قيادتهما الحاسمة" في التوصّل لهذا الاتّفاق، كما أشاد بإسرائيل لموافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وذكّر بايدن بأنّ جهوداً دبلوماسية مكثّفة أتاحت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إطلاق سراح رهينتين أميركيّتين.
وقال الرئيس الأميركي إنّه "يفترض باتّفاق اليوم أن يعيد المزيد من الرهائن الأميركيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعاً".
روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء إن روسيا "ترحب" باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحماس اللتين تتواجهان في حرب منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن زاخاروفا قولها "موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس حول هدنة إنسانية من أربعة أيام" مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".
قطر تؤكّد توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام يتم خلالها إطلاق رهائن وسجناء وأسرى
أكّدت قطر الأربعاء توصّل إسرائيل وحماس لاتّفاق على "هدنة إنسانية" مدّتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم رهائن في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّ الهدنة التي ساهمت في التوسّط فيها فضلاً عن قطر كلّ من مصر والولايات المتّحدة "سيتمّ الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمرّ لأربعة أيام قابلة للتمديد".
دولة قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/XLcZOKGCct— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 22, 2023
ثلاث أميركيات إحداهن طفلة في عداد 50 رهينة ستفرج عنهم حماس
أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الثلاثاء أنّ ثلاث أميركيات، إحداهنّ طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهنّ حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل وتعهّدت بموجبه إطلاق سراح 50 رهينة مقابل إفراج الدولة العبرية عن 150 سجيناً فلسطينياً والالتزام بهدنة مدّتها أربعة أيام.
وقال المسؤول "لدينا طفلة واحدة، فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات اسمها أبيغيل... ولدينا امرأتان"، مشيراً إلى أنّ واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن "أكثر من 50 رهينة" ومعرباً عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفاً تامّاً" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تدور يومياً اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الذي يقول إنه يتدخّل دعماً لحماس.