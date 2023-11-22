EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مباشر. إسرائيل وحماس تتفقان على إطلاق رهائن وأسرى خلال هدنة مدتها 4 أيام قابلة للتجديد

القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة Copyright Adel Hana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

إسرائيل وحماس تتفقان على إطلاق رهائن وأسرى خلال هدنة مدتها 4 أيام قابلة للتجديد

اعلان

وافقت إسرائيل وحماس فجر اليوم الأربعاء على هدنة لمدة أربعة أيام، قابلة للتجديد، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن والأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق تل أبيب سراح 15 سجيناً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف الشهر.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وحرصت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على التأكيد على أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.

من جهتها، قالت حماس إن الاتّفاق الذي أبرمته مع إسرائيل ينصّ على "هدنة إنسانية" مدّتها أربعة أيام تطلق بموجبه الحركة الفلسطينية سراح 50 امرأة وطفلاً من الرهائن الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل من سجونها سراح 150 امرأة وطفلاً فلسطينيين.

07:27

إيلون ماسك يتعهد بالتبرع لمستشفيات بإسرائيل ومنظمات بغزة


أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عزم منصة تويتر التبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.

وجاءت تغريدة ماسك في أعقاب رده على تقارير تتهمه بمعاداة السامية، ما أثار ذلك انتقادات لدى جهات عدة ومعلنين بينهم مستثمرون في شركة تسلا التي يرأسها.

07:07

ترحيب أمريكي بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن فلسطينيين وإسرائيليين

07:01

واشنطن تأمل هدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان 
 

06:53

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء غولاني بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم الأربعاء مقتل قائد وحدة في لواء غولاني التابع له خلال القتال المتواصل مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها لقتلى جيش إسرائيل إلى نحو 71 منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي بقطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول حماس إن خسائر الجيش الإسرائيلي الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

06:51

5 قتلى في طولكرم بالضفة الغربية في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة

قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح -فجر اليوم الأربعاء- في قصف طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقالت وفا إن قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وأعاقت دخول الجرحى، وقامت باعتقال أحدهم بعد اقتحام قسم الطوارئ.

06:36

شاهد: حزب الله يطلق صواريخ باتجاه إسرائيل اعترضها نظام القبة الحديدية الإسرائيلي

06:33


بايدن "راضٍ تماماً" عن الاتفاق بين إسرائيل وحماس


أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّه "راضٍ تماماً" عن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدّتها أربعة أيام تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أنا راضٍ تماماً لأنّ بعض هذه النفوس الشجاعة... سيتمّ لمّ شملها مع عائلاتها ما أن يتمّ تنفيذ هذا الاتّفاق بالكامل".

وشكر بايدن كلاً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي على "قيادتهما الحاسمة" في التوصّل لهذا الاتّفاق، كما أشاد بإسرائيل لموافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وذكّر بايدن بأنّ جهوداً دبلوماسية مكثّفة أتاحت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إطلاق سراح رهينتين أميركيّتين.

وقال الرئيس الأميركي إنّه "يفترض باتّفاق اليوم أن يعيد المزيد من الرهائن الأميركيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعاً". 
 

06:32

روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس 


قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء إن روسيا "ترحب" باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحماس اللتين تتواجهان في حرب منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن زاخاروفا قولها "موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس حول هدنة إنسانية من أربعة أيام" مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".

06:31


قطر تؤكّد توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام يتم خلالها إطلاق رهائن وسجناء وأسرى


أكّدت قطر الأربعاء توصّل إسرائيل وحماس لاتّفاق على "هدنة إنسانية" مدّتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم رهائن في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّ الهدنة التي ساهمت في التوسّط فيها فضلاً عن قطر كلّ من مصر والولايات المتّحدة "سيتمّ الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمرّ لأربعة أيام قابلة للتمديد".

06:30


ثلاث أميركيات إحداهن طفلة في عداد 50 رهينة ستفرج عنهم حماس


أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الثلاثاء أنّ ثلاث أميركيات، إحداهنّ طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهنّ حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل وتعهّدت بموجبه إطلاق سراح 50 رهينة مقابل إفراج الدولة العبرية عن 150 سجيناً فلسطينياً والالتزام بهدنة مدّتها أربعة أيام.

وقال المسؤول "لدينا طفلة واحدة، فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات اسمها أبيغيل... ولدينا امرأتان"، مشيراً إلى أنّ واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن "أكثر من 50 رهينة" ومعرباً عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفاً تامّاً" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تدور يومياً اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الذي يقول إنه يتدخّل دعماً لحماس.
 

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كيف تعامل إسرائيل أقلية الدروز الذين يقاتلون ويقتلون في معارك قطاع غزة؟

لقطات جوية تظهر مدى الدمار الذي حل بمخيم النصيرات للاجئين في غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف

شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة

إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني