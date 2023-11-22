نزحوا من شمال غزة.. مقتل عائلتين في قصف إسرائيلي على جنوب القطاع

بقلم: يورونيوز

ودع فلسطينيون أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

اعلان

وقتل أفراد من عائلتين فلسطينيتين خلال غارة على بيتهم في خان يونس، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر.

وتسكن عائلة نازحة من شمالي القطاع مع أقاربهم في الذين استقبلوهم في البيت، وبحسب الناجين مهم فأن الأغلبية من القتلى هم من النساء والأطفال.

واصلت إسرائيل القصف المكثف على القطاع يوم الثلاثاء بالتزامن مع العملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع.

وأعلن عن اتفاق فجر الأربعاء بين إسرائيل وحماس، ينص على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، تقوم حماس خلالها بإطلاق سراح نحو 50 من الرهائن، بينما تحرر إسرائيل 150 سجينا فلسطينيا.