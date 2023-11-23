شاهد: تحت التهديد الإسرائيلي.. نزوح آلاف الأشخاص من شمال غزة

سار آلاف الأشخاص على طريق صلاح الدين الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة، ولم يكن معهم سوى ما يمكنهم حمله. كما شوهد بعضهم وهم يساعدون أقاربهم المسنين على الكراسي المتحركة. ونزح آلاف الأشخاص جنوباً هذا الأسبوع سعياً للفرار من القصف المكثف والعنيف.

سار آلاف الأشخاص على طريق صلاح الدين الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة، ولم يكن معهم سوى ما يمكنهم حمله. كما شوهد بعضهم وهم يساعدون أقاربهم المسنين على الكراسي المتحركة. ونزح آلاف الأشخاص جنوباً هذا الأسبوع سعياً للفرار من القصف المكثف والعنيف.