EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بولندا تتهم 16 أجنبيا بالتجسس لحساب روسيا

حارس أمن حدود بولندي عند حاجز حدودي مجري صربي. 2016/10/13
حارس أمن حدود بولندي عند حاجز حدودي مجري صربي. 2016/10/13 Copyright Zoltan Mathe/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت بولندا الأربعاء أنها وجهت إلى 16 أجنبيا اتهامات بالتجسس لحساب روسيا، على خلفية شبهة التحضير لأعمال تخريب وجمع معلومات حول إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا.

اعلان

جاء إعلان توجيه الاتهام إلى شبكة التجسس التي فُككت في آذار/مارس، في بيان لمكتب منسق أجهزة الاستخبارات ماريوش كامينسكي.

وأكد البيان "توجيه اتهامات إلى 16 أجنبيا بشبهة القيام بنشاطات تجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية على الأراضي البولندية والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة".

وجاء في البيان أيضا، إن "المهمات التي أوكلت إليهم شملت تحديد منشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية، ومراقبة وتوثيق القطارات التي تنقل مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، والتحضير لإخراج قطارات عن مسارها".

وذكر المكتب أن جميع المتهمين أقروا بارتكاب الأفعال، التي تضمنت أيضا الانخراط في دعاية بهدف قلب المشاعر البولندية ضد أوكرانيا المجاورة.

وقال وزير العدل زبيغنيو سيوبرو على منصة إكس، إن كل متهم يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. وبولندا من المانحين الرئيسيين للمعدات العسكرية لأوكرانيا ومركز لنقل الأسلحة المرسلة من حلفائها الغربيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"غير كافية ولا نثق بالحكومة".. مشاعر مختلطة لدى الإسرائيليين تجاه صفقة تحرير الرهائن والأسرى

موسكو تقول إنها أرسلت طائراتها لاعتراض مسيّرات فوق البحر الأسود وأوكرانيا تعلن التصدي لمسيّرات روسية

انتخابات هولندا: مرشحة من أصول مهاجرة تسعى للفوز وتعِد بتقليل أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد

بولندا تعاون عسكري أسلحة استخبارات تجسس الحرب الروسية الأوكرانية