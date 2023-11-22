بولندا تتهم 16 أجنبيا بالتجسس لحساب روسيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت بولندا الأربعاء أنها وجهت إلى 16 أجنبيا اتهامات بالتجسس لحساب روسيا، على خلفية شبهة التحضير لأعمال تخريب وجمع معلومات حول إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا.

اعلان

جاء إعلان توجيه الاتهام إلى شبكة التجسس التي فُككت في آذار/مارس، في بيان لمكتب منسق أجهزة الاستخبارات ماريوش كامينسكي.

وأكد البيان "توجيه اتهامات إلى 16 أجنبيا بشبهة القيام بنشاطات تجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية على الأراضي البولندية والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة".

وجاء في البيان أيضا، إن "المهمات التي أوكلت إليهم شملت تحديد منشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية، ومراقبة وتوثيق القطارات التي تنقل مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، والتحضير لإخراج قطارات عن مسارها".

وذكر المكتب أن جميع المتهمين أقروا بارتكاب الأفعال، التي تضمنت أيضا الانخراط في دعاية بهدف قلب المشاعر البولندية ضد أوكرانيا المجاورة.

وقال وزير العدل زبيغنيو سيوبرو على منصة إكس، إن كل متهم يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. وبولندا من المانحين الرئيسيين للمعدات العسكرية لأوكرانيا ومركز لنقل الأسلحة المرسلة من حلفائها الغربيين.