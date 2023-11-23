مداهمات واسعة تستهدف مناصري "حماس" و "صامدون" في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

قام المئات من ضباط الشرطة بتفتيش ممتلكات أعضاء حركة حماس وأتباعها في ألمانيا صباح الخميس بعد فرض حظر رسمي على أي نشاط لها أو من يدعمها.

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تجري عمليات تفتيش صباح الخميس في أربع مناطق ألمانية تستهدف أعضاء ومتعاطفين مع حركتَي حماس و"صامدون" الفلسطينيتين المحظورتين في البلاد، على ما قالت وزارة الداخلية في بيان.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في البيان "نواصل التحرك ضد الإسلاميين المتطرفين. ومن خلال حظر حماس وصامدون في ألمانيا، أرسلنا إشارة واضحة مفادها أننا لا نتسامح مع دعم الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد إسرائيل".

وأضافت "يجب ألا يشعر الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في أي مكان".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن 15 موقعاً تم تفتيشها منذ بدء العملية عند الساعة السادسة صباحاً تنفيذاً لأوامر من محاكم في أربع مناطق.

وكانت ألمانيا قد حظرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر نشاطات حماس و"صامدون" في البلاد حيث تفيد الأرقام الرسمية أن عدد أعضاء حماس حوالى 450.

في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن المستشار أولاف شولتس أن وزارة الداخلية "ستصدر حظراً على أنشطة حماس في ألمانيا". ومنذ 2003، يصنف الإتحاد الأوروبي حماس رسمياً منظمة "إرهابية".

وقالت الوزارة إنه رغم أن أعضاء حماس لم يقوموا "بأعمال عنف" في ألمانيا حتى الآن، حاولوا جمع الأموال لمساعدة الحركة في الخارج و"التأثير على الخطابين الاجتماعي والسياسي في ألمانيا".

وأوضحت أنه من ناحية أخرى، تميل "صامدون" إلى استخدام العنف... وتنكر حق إسرائيل في الوجود".