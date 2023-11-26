EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: سكان غزة يسلكون طريق النزوح نحو الجنوب في ثالث أيام الهدنة الهشة

طريق النزوح إلى جنوب غزة
طريق النزوح إلى جنوب غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بعد مرور خمسين يوماً على الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تمتدّ لأربعة أيام، يتخوف بعض الغزّيين من اشتداد الحرب بعد الفترة الحالية، ولذلك قرروا مغادرة الشمال والتوجه جنوب القطاع.

اعلان

وقد سلك المئات طريق النزوح مشياً على الأقدام في شارع صلاح الدين وهم لا يحملون معهم إلا القليل، بعد أن حوّل القصف الإسرائيلي بيوتهم وممتلكاتهم إلى كومة من الركام. 

وإلى جانب النساء والأطفال، كان المسنّون على كراسيهم المتحركة ضمن رحلة المعاناة هذه المتجهة نحو جنوب قطاع غزة الذي لم يسلم هو الآخر من القصف المستمر.

وكانت إسرائيل قد حذرت أهالي غزة من محاولة العودة إلى شمال القطاع مع بدء الهدنة، كما شدّدت منذ بدء الحرب على إخلاء الشمال والانتقال جنوباً، ومنعت كل من حاول العودة لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم خلال الهدنة التي بدأت الجمعة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد الدمار في مدينة جنين بعد اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية

شاهد: مخافة اشتداد الحرب بعد الهدنة.. الغزيون يحاولون تموين الغذاء والغاز

شاهد: عقب تفجير مرافق فيه.. القوات الإسرائيلية تنسحب من مشفى الشفاء

أزمة إنسانية قطاع غزة حركة حماس هدنة نزوح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني