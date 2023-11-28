أكثر من 100 مليون نازح وارتفاع درجات الحرارة.. أبرز عشرة أرقام قياسية في 2023

بقلم: يورونيوز

سجّل العام 2023 أرقاماً غير مسبوقة في مجالات عدة بينها الهجرة وارتفاع درجات الحرارة عالمياً. وفي ما يأتي لمحة عن عشرة أرقام قياسية طبعت العام.

114 مليون نازح في العالم

نازحون في ساحة مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في خان يونس، في جنوب قطاع غزة MAHMUD HAMS/AFP or licensors

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شهد العالم هذا العام حروباً في أوكرانيا والسودان وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأزمات إنسانية في أفغانستان والصومال، أدّت إلى ارتفاع عدد الفارين من أماكن سكنهم إلى مستويات غير مسبوقة حيث سُجّل وجود 114 مليون نازح في العالم في نهاية أيلول/سبتمبر وفقًا لأحدث حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ومنذ ذلك الحين، تسبّبت الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في 7 تشرين الأول/اكتوبر بنزوح 1,7 مليون شخص آخرين في غزة، وفقاً للأمم المتحدة.

ارتفاع درجات الحرارة عالمياً

صياد يمشي عبر قطعة أرض جافة في الأهوار في محافظة ذي قار، العراق. MAHMUD HAMS/AFP or licensors

بلغ متوسط الحرارة على سطح الكرة الأرضية أرقاماً غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي. من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع متوسط الحرارة بمقدار 1,43 درجة مئوية مقارنة بما كان عليه بين العامين 1850 و1900. ويُتوقع أن يكون العام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث متوسط الحرارة السنوي.

الهند الأكبر من حيث عدد السكان

سيدة تجلس على مقعد في محطة قطار خلال ساعات الذروة في مومباي، الهند Rajanish Kakade/Copyright 2022 The AP.

تجاوزت الهند الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان إذ باتت تضم أكثر من 1,425 مليار نسمة، وفقاً للأمم المتحدة. وبلغ عدد سكان الصين ذروته في العام 2022 مسجلاً 1,426 مليار نسمة، وبدأ منذ ذلك الحين في الانخفاض، بينما يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

معدلات الفائدة الأوروبية الرئيسية في أعلى مستوى

مجسم للعملة الأوروبية اليورو في فرانكفورت، ألمانيا Michael Probst/Copyright 2021 The AP.

بهدف كبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية عشر مرات على التوالي، ليبلغ سعر الفائدة الرئيسي أعلى مستوياته تاريخياً مسجلاً 4 بالمئة هذا العام، ما أثّر على الاستهلاك والاستثمارات وسوق العقارات، وبالتالي على النمو في منطقة اليورو.

الطلب على الذهب الأسود مستمر

محطة وقود في فرانكفورت، ألمانيا Michael Probst/Copyright 2022 The AP.

يُتوقع أن يبلغ الطلب على النفط أرقاماً قياسية جديدة في 2023 ثم في 2024 مسجلاً 102 إلى 103 ملايين برميل يومياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وتحذّر الوكالة من أنّ الطلب على الطاقة الأحفورية ما زال كبيرا جداً ما يقوّض تحقيق الأهداف المناخية رغم التقدّم "الهائل" في مجال الطاقة النظيفة.

غرامة باهظة على فيسبوك

شعار فيسبوك على هاتف محمول في بوسطن. Michael Dwyer/Copyright 2022 The AP.

فرضت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات التي تحركت باسم الاتحاد الأوروبي، غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) على مجموعة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة "فيسبوك" في أيار/مايو.

وفُرضت الغرامة لنقل "ميتا" بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في انتهاك للقواعد الأوروبية لحماية البيانات الشخصية(GDPR) الشهيرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2018، وأصبحت مرجعاً عالمياً في هذا المجال.

تحطيم الرقم القياسي للماراثون لدى الرجال والنساء

الإثيوبية تيغست أسيفا في تحطيم الرقم القياسي العالمي (2:11:53 س) خلال ماراثون برلين. Michael Dwyer/Copyright 2022 The AP.

حُطم الرقم القياسي لسباق الماراثون مرتين هذا العام في فئة الرجال وفئة السيدات. وحطم الكيني كيلفن كيبتوم الرقم القياسي العالمي في طريقه للفوز بسباق ماراثون شيكاغو، بعدما سجل زمناً قدره ساعتين و35 ثانية.

وفي فئة النساء، نجحت الإثيوبية تيغست أسيفا في تحطيم الرقم القياسي العالمي (2:11:53 س) خلال ماراثون برلين.

لاعب التنس الحاصل على أكبر عدد من الألقاب

نوفاك ديوكوفيتش يقبل الكأس بعد فوزه في مباراة نهائيات الجولة العالمية للاعبي التنس المحترفين في تورينو بإيطاليا. Antonio Calanni/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

حطّم لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأرقام القياسية في العام 2023 وتبوأ عرش لاعبي التنس في العالم، إذ أحرز لقبه الثالث والعشرين في البطولات الكبرى في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو، ثم اللقب الرابع والعشرين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت التي حصدت 24 لقباً في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

فريدي ما زال في القمة

وصلت قيمة مبيعات 1400 قطعة من مقتنيات النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري ضمن سلسلة من المزادات، إلى 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 46,5 مليون يورو)، وهو رقم قياسي لمجموعة من هذا النوع. وبيع بيانو ميركوري الذي ألّف عليه النجم مختلف أعماله تقريباً بدءا بأغنية "بوهيميين رابسودي"، لقاء مليوني يورو.

"عميد سن" الكلاب في العالم

صنّفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية الكلب "بوبي" في الأول من شباط/فبراير الفائت كأكبر كلب سنّاً في العالم، وكان حينها يبلغ 30 عاماً و266 يوماً، وأصبح بذلك أيضاً أكبر الكلاب سنّاً على الإطلاق.

ونفق "بوبي" عن "31 عاماً و165 يوماً" في تشرين الأول/اكتوبر.

وينتمي "بوبي" إلى سلالة رافيرو التي يراوح متوسط عمرها في العادة بين 12 و14 عاماً. وكان الكلب يعيش في قرية كونكيروس الصغيرة في وسط البرتغال محاطاً بمجموعة من القطط.