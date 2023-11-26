اعتقال أحد اليمينيين المتطرفين.. لندن تشهد مظاهرة واسعة ضد معاداة السامية

بقلم: يورونيوز

ألقت الشرطة القبض على مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة (EDL)، تومي روبنسون، خلال المسيرة.

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تجمع الآلاف في لندن يوم الأحد في مسيرة ضد معاداة السامية، بعد يوم من خروج حشود كبيرة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

وألقت الشرطة القبض على مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة (EDL)، تومي روبنسون، خلال المسيرة.

لحظة اعتقال تومي روبنسون AFP

ازدياد جرائم معاداة السامية

ولوح المتظاهرون بأعلام إسرائيل والمملكة المتحدة وحملوا لافتات كتب عليها "لن يحدث هذا مرة أخرى الآن" و"عدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية".

زادت الجرائم المعادية للسامية في المملكة المتحدة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت شرطة لندن يوم الجمعة إنها سجلت زيادة بنسبة 1353% في الجرائم المعادية للسامية هذا الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الجرائم المعادية للإسلام بنسبة 140%.

وشوهد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بين الحشد وانضم إليه الحاخام الأكبر للمملكة المتحدة إفرايم ميرفيس وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين في المسيرة للتعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية.

ووصفه المنظمون بأنه أكبر تجمع ضد معاداة السامية في لندن منذ عقود.

وانضم اليهود في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى المسيرة، داعين إلى مزيد من التفهم العام للأوضاع التي تمر بها مجتمعاتهم.