طوكيو: مدينة التناقضات

إذا فكرت في طوكيو، فربما يتبادر لذهنك مدينة مزدحمة مليئة بناطحات سحاب، لكن هذه المدينة تمتلك وجها آخر، فهي تضم اماكن هادئة ومناطق طبيعية عديدة يمكنك اكتشافها.

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في هذه الحلقة من «مدينتي طوكيو» سيقوم كل من مقدم البرامج التليفزيونية والإذاعية هاري سوجياما بالاشتراك وهاكين أحد ممارسي فن الكوسبلاي اي التنكرفي زي شخصيات الأنيمي (أعمال الرسوم المتحركة اليابانية)، بتقديم مناطقهم المفضلة في العاصمة اليابانية.

بعيدًا عن الأضواء والضوضاء، يحب هاري جانب طوكيو الآخر: الهدوء والطبيعة. إنه عداء متحمس، وحديقة يويوغي إحدى أماكنه المفضلة لممارسة رياضة الركض.

وهوشغوف ايضا بالمشي لمسافات طويلة على جبل تاكاو الذي يقع على بعد 50 دقيقة بالقطار خارج وسط طوكيو. يمكن للزوار هناك استبدال ضجيج المدينة الكبيرة بالصمت الشبه الكامل، واستكشاف مسارات عديدة متوفرة.

للاستمتاع بسهرة خارج المنزل، يقترح هاري اثنين من مطاعمه المفضلة، في منطقة نيشي أزابو ومنطقة ياناكا في المدينة حيث يتناول بعض الأومليت الياباني المُتقن الإعداد والكاري المليء بالتوابل الغنية.

هاكين من ماليزيا، يحب زيارة طوكيو، وهي بالنسبة له مدينة متعددة الوجوه. كفنان كوسبلاي يقوم بارتداء ملابس شخصيات مختلفة من عالم الأنيمي، يعتبر هاكين في نيبوري، المعروفة أيضًا باسم "مدينة الأقمشة" المكان الأفضل للحصول على ملابس وأكسسوارات مناسبة.

ننتقل مع هاكين إلى أوموتيساندو المعروفة بمتاجر التسوق الحديثة ذات التصميم المتميز، ولكن مكتنه المفضل هنا هو أحد متاجر التحف المتواجد في الشوارع الجانبية الأكثر هدوءًا.

في نهاية الجولة يتجه هاكين إلى برج شيبويا سكرامبل سكوير للاستمتاع بمنظر ليلي رائع للمدينة. من منصة مراقبة شيبويا سكاي، من هنا يمكنك تأمل منطقة شاسعة تشمل ناطحات السحاب المتألقة التي تشكل هذه المدينة الضخمة.