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شاهد: فلسطينيون يحرقون إطارات بالقرب من سجن عوفر قبل الإفراج عن سجناء

حرق إطارات بالقرب من سجن عوفر
حرق إطارات بالقرب من سجن عوفر Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: فلسطينيون يحرقون إطارات بالقرب من سجن عوفر قبل الإفراج عن سجناء

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قام فلسطينيون اليوم الاثنين بحرق عدة إطارات بالقرب من سجن عوفر الإسرائيلي في بلدة بيتونا بالضفة الغربية.

ويأتي ذلك قبل الإفراج المنتظر عن عدد من السجناء الفلسطينيين بالسجن في اليوم الرابع من الهدنة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

ويشمل الاتفاق إفراج حركة حماس الفلسطينية عن 11 أسيرا إسرائيليا في مقابل الإفراج عن 33 سجينا فلسطينيا.

وأكّدت حماس وقطر الإثنين تمديد الهدنة الانسانية مع اسرائيل في قطاع غزة ليومين إضافيين للإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين لدى الحركة الإسلامية مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى في سجونها.

ولم تؤكد إسرائيل على الفور تمديد الهدنة، فيما رحب البيت الأبيض الإثنين بالتمديد.

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