شاهد: فلسطينيون يزيلون آثار اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء

بقلم: يورونيوز

استغل عمال وسكان في مدينة غزة الهدنة في تنظيف وإزالة آثار اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي.

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وقالت حركة حماس إن الهدنة، التي بدأت يوم الجمعة وحتى اليوم الاثنين، ستستمر لمدة يومين إضافيين.

وركز الجيش الإسرائيلي قصفه لأيام طويلة بمحيط مستشفى الشفاء زاعماً أن حماس تستغل انفاقاً أسفلها لشن هجمات ضد إسرائيل وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المجمع في وقت لاحق وأحدثت به أضرار كبيرة قبل انسحابها منه.

وتواجه إسرائيل اتهامات عديدة بشأن استهدافها للمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة.

تسبب الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

واقتادت حماس خلال هجومها 240 رهينة نقلوا إلى غزة حسب الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.