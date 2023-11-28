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بعد قطع العلاقات مع إسرائيل.. وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة تـَعِد بدعم القضية الفلسطينية

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,.dcbbdsfdf Copyright X / Cancillería de Bolivia @MRE_Bolivia
بقلم:  يورونيوز
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في مراسم أداء اليمين الدستورية في العاصمة لا باز قالت الوزيرة الجديدة سيليندا سوسا: "سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقّه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرّة والمستقلّة وذات السيادة".

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وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا الإثنين خلال أدائها اليمين الدستورية بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي احتجاجاً على حملة القصف التي شنّتها الدولة العبرية على قطاع غزة ردّاً على الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويومها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار لاباز بأنّه "خضوع للإرهاب".

والإثنين، قالت سوسا خلال مراسم أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي: "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقّه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرّة والمستقلّة وذات السيادة".

وتخلف سوسا (60 عاماً) بذلك المحامي روجيليو مايتا الذي استقال من منصبه ليصبح قاضياً في محكمة مجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في القارة الأميركية هدفها إنشاء سوق مشتركة.

وفي 1983 شاركت سوسا في تأسيس اتّحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا (جنوب)، قبل أن تتولّى رئاسة "الاتّحاد النقابي الموحّد لفلاحي بوليفيا" الذي يعتبر من أبرز نقابات البلاد.

وبين عاميْ 2006 و2007، شغلت سوسا منصب وزيرة الإنتاج في عهد الرئيس إيفو موراليس (2006-2019) المتحدّر من السكّان الأصليين للبلاد.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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