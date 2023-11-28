رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: نملك "ميزة" تطبيق "حلّ الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بقلم: يورونيوز

تملك اللجنة الأولمبية الدولية "ميزة" تطبيق "حلّ الدولتين" منذ فترة طويلة في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، ما يسمح لها باجراء "اتصالات مباشرة" مع الطرفين، بحسب ما أعلن الثلاثاء رئيسها الألماني توماس باخ.

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قال باخ خلال قمة جمعت في باريس المدن المضيفة السابقة للألعاب الأولمبية "في ما يتعلّق بموضوع إسرائيل-فلسطين، نملك ميزة خاصة، لأنه لدينا في الحركة الأولمبية ما يُسمّى بالعالم السياسي بحلّ الدولتين".

تابع باخ المتواجد في العاصمة الفرنسية قبل ثمانية أشهر من استضافتها الألعاب الأولمبية الصيفية "نتمتع بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مع لجنتين أولمبيتين وطنيتين، تتعايشان بسلام على مدى عقود".

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بنظيرتها الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 1993، في أعقاب الاتفاقيات الإسرائيلية-الفلسطينية في واشنطن.

أضاف باخ: "يتيح لنا هذا الوضع بالتحدّث مع الطرفين، مشيراً إلى أن لجنته تملك "اتصالات مباشرة" مع الحركتين الأولمبيتين الوطنيتين.

وفي أولمبياد طوكيو صيف 2021، شارك خمسة رياضيين تحت العلم الفلسطيني.

وأعاد رئيس الأولمبية الدولية تأكيد موقف لجنته في سياق الصراع بين اسرائيل وحركة حماس، في وقت مُدّدت الهدنة لصباح يوم الخميس للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتسبّب هجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. واقتادت حماس خلال هجومها 240 رهينة نقلوا إلى غزة حسب الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.