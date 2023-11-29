إكسبو 2023 الدوحة: عرض حلول مبتكرة ومستدامة للتصحر

بقلم: يورونيوز

قطر 365 في جولة في معرض إكسبو 2023 الدوحة. تشارك 80 دولة في هذا المعرض البستاني الدولي الذي يستمر لمدة ستة أشهر. ومن خلال موضوع "صحراء أكثر صديقة للبيئة وبيئة أفضل"، يعرض المشاركون حلولاً مبتكرة ومستدامة لمكافحة التصحر.

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وفي هذه الحلقة يزور قطر 365 معرض إكسبو 2023 الدوحة، حيث تشارك 80 دولة في معرض البستنة الذي يستمر لمدة ستة أشهر. وعلى الرغم من أنها بدأت منذ أكثر من 50 عامًا، إلا أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة ذات مناخ صحراوي حدثًا عالميًا حول هذا الموضوع.

يقام معرض إكسبو 2023 الدوحة في حديقة البدع بالدوحة، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. وموضوع هذا العام هو "الصحراء الصديقة للبيئة، غد أفضل".

يلقي عادل حليم نظرة فاحصة على بعض أحدث التطورات في مجال الزراعة والاستدامة والبيئة. تبدأ الزيارة في الجناح الياباني، موطن أشجار البونساي اليابانية المشهورة عالميًا. يليه الجناح الإيطالي المثير للإعجاب، حيث يمكن للزوار رؤية الحدائق المائية.

يخبرنا محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، كيف تعمل جميع الدول المشاركة معًا على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الزراعية والبيئية في جميع أنحاء العالم، وتحديدًا في المناخات الصحراوية.

وأخيراً تحدثتنا ليلى حميرة عن الجناح القطري. باعتبارها الدولة المضيفة لمعرض إكسبو البستاني 2023، بذلت قطر كل ما في وسعها وقدمت عرضًا مبهرًا. يتعرف الزوار على التنوع البيولوجي والتراث في البلاد، بينما يحتفلون بالتزامها بمستقبل مستدام.