ازدهار رياضة الفنون القتالية المختلطة في قطر وفتح صالات جديدة واستقطاب لاعبين كبار

في هذه الحلقة من قطر365، ندخل إلى عالم الفنون القتالية ونبحث عن كثب ومن داخل القفص أسباب صعودها ورواجها في قطر.

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لقد زاد الاهتمام بالفنون القتالية المختلطة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء قطر والمنطقة. لدرجة أن بطولة القتال النهائي، المعروفة باسم UFC، افتتحت صالتين رياضيتين جديدتين في الدولة الخليجية.

وفي حين أن مصطلح الرياضات القتالية قد يبدو عدوانياً، إلا أن المقاتلين يقولون إن الجمال يكمن في فن الدفاع عن النفس. يدير تاتي باسوس، برنامج الجوجيتسو في صالة الألعاب الرياضية الجديدة. غالبًا ما يتدرب المدرب البرازيلي مرة، مرتين، وأحيانًا ثلاث مرات يوميًا.

يقول باسوس، المدرب الرئيسي في UFC Gym قطر: "إن أساس كل فنون الدفاع عن النفس هو حماية نفسك، والدفاع عن نفسك. لذلك، في أي فصول جماعية، نقدم هذا".

"أحد الفصول يعتمد أكثر على التصارع، مثل رياضة الجوجيتسو البرازيلية والمصارعة. بينما تعتمد الفئات الأخرى أكثر على الضرب مثل الملاكمة والمواي تاي."

تاتي باسوس، المدرب الرئيسي، UFC Gym قطر يورونيوز

ويضيف "ما نحاول القيام به هنا هو إنشاء فريق جيد جدًا، وبيئة تدريب جيدة جدًا ومفتوحة للجميع [...] تعلمك الفنون القتالية الكثير من دروس الحياة. الدروس التي تتعلمها لا تنطبق فقط هنا على الحلبة. هنا يتعلمون أن يكونوا أكثر تواضعًا، فسيتعلمون الانضباط والاحترام."

وصل كريس بوثويل إلى الدوحة قبل 13 عامًا ويحب الأخوة التي أسسها هنا.

وفي هذا السياق يقول لبرنامج قطر365 "لطالما كنت أمارس الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي. وأحب أن نتمكن من تدريب الجسم بالكامل أثناء ممارستنا لهذه الرياضة. ليس هذا فحسب، هنا في التدريب، تنشأ صداقة حقيقية بين كل من يتدرب."

إنه ليس نادي قتال حقًا، ولكنه أشبه بمجتمع قتال. تتراوح أعمار المشاركين هنا ومهاراتهم، ولكنهم جميعًا يشتركون في حب رياضة الفنون القتالية المختلطة.

سعيد كوثر هو المدير العام لـ UFC Gym قطر. ويعيش في قطر منذ أكثر من عقدين. بينما نشأ وهو يمارس رياضة أخرى في كندا ولم يكن يعرف قبل بضعة سنوات حتى ما هي فنون القتال المختلطة، لكنه وقع في حب هذا النوع من الفن.

يوضح سعيد: "أنا معجب كبير الآن. أحظى باحترام كبير للاعبين". "لقد بدأت ممارسة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة أيضًا. إنها رياضة مختلفة تمامًا عما نشأت عليه، وهي كرة السلة بشكل احترافي. إنها مجرد تعلم مجموعات مهارات جديدة. الحصول على التعليمات مرة أخرى من المدرب، وارتكاب الأخطاء ومحاولة تلافيها."

ارتفعت الفنون القتالية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ودخل المزيد من المقاتلين إلى القفص.

دون ديفيس هو مؤسس ورئيس رابطة المقاتلين المحترفين (PFL). لقد جاء إلى قطر لمناقشة خطط توسعة رابطة المحترفين في المنطقة.

دون ديفيس، مؤسس ورئيس رابطة المقاتلين المحترفين يورونيوز

"غادر فرانسيس نجانو - المقاتل رقم واحد في العالم – UFC للانضمام إلى رابطة المقاتلين المحترفين. كما جاء جيك بول - النجم المؤثر- إلى رابطة المقاتلين المحترفين. لماذا جاء هذان المقاتلان الكبيران؟ إلى الدوري؟

يقول ديفيس: "في رابطة المقاتلين المحترفين، تفوز وتتقدم. وتخسر وتعود إلى بيتك. الأمر ليس مثل UFC أو أي شيء آخر في الرياضات القتالية. لا يقرر المروج أي شيء في رابطة المقاتلين المحترفين، بل الرياضي هو من يقرر".

ما الذي يتطلبه الأمر لتصبح بطل UFC؟

غالبًا ما يوصف إسلام ماخاشيف بأنه "الحبيب التالي" في إشارة إلى معلمه حبيب نورمحمدوف، الذي يمكن القول إنه أحد أعظم مقاتلي UFC في التاريخ.

أتيحت للمقاتلين والمدربين في قطر مؤخرًا فرصة نادرة للتدرب على يد ماخاشيف، حيث قاد دورة تدريبية حول الفنون القتالية المختلطة. وفي رأيه، فإن حب الناس للقتال ولهذه الرياضة قد تفسر نمو شعبيتها في المنطقة.

يقول إسلام ماخاشيف "الجميع يحب القتال، هذا قتال حقيقي. أنت لا ترتدي قفازات كبيرة، بل ترتدي فقط قفازات صغيرة وسراويل قصيرة وتذهب إلى القفص. حيث أنت وخصمك فقط. "

إسلام ماخاشيف، بطل UFC للوزن الخفيف (يمين) يتحدث مع مراسب يورونيوز يورونيوز

يضيف ماخاشيف "هذا هو حلمي أن أكون بطلاً لـ UFC، وأن أكون أفضل مقاتل في UFC في العالم ".

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مثل حبيب، إسلام ماخاشيف هو مقاتل مسلم وداغستاني فخور. وقال لقطر365 إن إيمانه يأتي في مقدمة أفكاره خلال معاركه.

"هذا [الإيمان] هو الشيء الأكثر أهمية، ليس بالنسبة لي فقط، بل لجميع المسلمين. عندما أخطو إلى القفص، لا شيء يساعدني: لا التدريب، ولا زاويتي، ولا شركائي، الله فقط."

"وفي سؤال لقطر 365 عن سبب هيمنة الرجال من داغستان على هذه الرياضة، يقول ماخاشيف : "لأن الحديد يشحذ الحديد. ولهذا السبب لدينا العديد من الأبطال. لقد تدربت طوال حياتي مع حبيب نورمحمدوف، وقد ساعدني كثيرًا".

كما قال ماخاشيف لقطر365 إن المقاتلين الشباب الذين يأملون في التفوق في هذه الرياضة يجب أن يكونوا على استعداد لخوض المعارك الصعبة.

"يريد الكثير من الناس أن يصبحوا أبطالًا، لكن ليس الكثير من الناس يريدون الاستيقاظ في الصباح الباكر، والتدريب الجاد. لا يهم إذا كانت فنون القتال المختلطة أو غيرها من الألعاب الرياضية. عليك فقط أن تكون مركزًا، وتتدرب كل يوم."

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التايكوندو - تدريب الجسم والعقل

من أسلوب القتال الحديث نسبيًا إلى فنون الدفاع عن النفس القديمة. نتحدث عن التايكوندو الذي يعود 2000 سنة.

أصبحت التايكوندو، التي نشأت في كوريا، والتي تُترجم حرفيًا إلى فن الركل واللكم، رياضة دولية شعبية. الأمر كله يتعلق بالدفاع عن النفس، لكن هذا لا يعني أن الركلات ليست قوية.

وفي أكاديمية كيم إكستريم للتايكواندو في الدوحة، يتعلم طلاب هذه الرياضة تحت إشراف المعلم سونغ جين كيم.

إنهم صغار وبعضهم قصير القامة، لكن حاول إيذائهم، وسيسرع طلاب التايكوندو هؤلاء إلى الدفاع عن أنفسهم.

يشمل طلاب كيم أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات وبالغين في الخمسينيات أو الستينيات من العمر. ومن بينهم جيمس كيم البالغ من العمر 10 سنوات، والذي بدأ رياضة التايكوندو لأول مرة بسبب شقيقه الأصغر، لكنه وجد الآن حبًا لهذه الرياضة.

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طلاب صغار يتدربون في مركز كيم إكستريم للتايكواندو، الدوحة يورونيوز

وتحدث الينا قائلاً: "إنه أمر ممتع، إنه يمثل تحديًا ويجعل جسدي نشيطًا للغاية".

تمارس سوهاني سابو البالغة من العمر 17 عامًا التايكوندو منذ خمس سنوات وقد لاحظت أيضًا بعض الفوائد.

تقول: "إنه أمر يخفف التوتر بالنسبة لي لأن الامتحانات والواجبات المدرسية كانت مرهقة حقًا، والمجيء إلى هنا سيساعدني على الشعور بالهدوء والشعور بالخفة."

الهدوء والخفة ليسا الطريقة التي يمكن للمرء أن يصف بها بعض المهارات. في الواقع، التحركات سريعة وقوية ودقيقة.

في التايكوندو، السيطرة على العقل لا تقل أهمية عن تقوية الجسم. يساعد التركيز والتكيف الجسدي المقاتلين على التغلب على ما كان يبدو مستحيلاً القيام به من قبل.

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وقال سونغ جين كيم لقطر365: "إنها السيطرة على العقل". "لأخبرك عن معنى التايكوندو. كلمة "تاي" تعني القدمين، و"كوون" تعني القبضتين و"دو" تعني العقلي. إذن، التايكوندو تعني [الجمع بين] التدريب البدني والعقلي.

سونغ جين كيم، مدرب التايكوندو، كيم إكستريم تايكوندو يورونيوز

يمكن تطبيق هذه العقلية على الحياة اليومية أيضًا. بالنسبة لهمام حداد، وهو متدرب علمه التايكوندو كيفية الانضباط والتركيز.

يقول لقطر365 "لم أكن أهتم بأي شيء في حياتي، لأكون صادقًا. ولكن عند ممارسة التايكوندو [...] فإننا نتعلم، ونركز على كل التفاصيل. ومع المزيد من الممارسة والمزيد من الوقت، يصبح الأمر مثل شيء ما في الحياة." "روتينك اليومي أو عادتك. التايكوندو هو أسلوب حياة."

حصل همام على أعلى مرتبة حزام في التايكوندو ويعمل على الحصول على شهادة المعلم. إنه نموذج يحتذى به للطلاب الآخرين.

مع طلاب مثل جيمس وهمام وسوهاني الذين يحافظون على فنون الدفاع عن النفس القديمة على قيد الحياة، يبدو مستقبل التايكوندو كرياضة دولية أقوى من أي وقت مضى.