شاهد: بعد اختفائه على مدى 87 عاما.. رصد خلد ذهبي في جنوب أفريقيا

بقلم: يورونيوز

بعدما اعتقد العلماء أنّه انقرض بصورة تامة، عُثر على آثار خلد، وهو حيوان صغير أعمى ذو فراء كثيف ويتمتع بحاسة سمع قوية، بعد اختفاء هذا النوع مدى 87 سنة في جنوب افريقيا.

اعلان

وأعلن فريق من الباحثين من منظمة غير حكومية محلية ومن جامعة بريتوريا بدأوا في دراسة هذه الثدييات آكلة الحشرات منذ العام 2021، في بيان الثلاثاء، أنّهم رصدوا حيوانين من النوع المعروف بقدرته على "التنقّل" في الرمال، على الشواطئ المحيطة بمدينة بورت نولوث الساحلية الصغيرة (شمال غرب).

ورُصد آخر حيوان من هذا النوع عام 1936.

وقالت إستر ماثيو، المديرة الميدانية لمنظمة "اندينجرد وايلد لايف ترست" غير الحكومية في جنوب إفريقيا، في حديث عبر وكالة فرانس برس، إن مهمة المدافعين عن البيئة والمتخصصي في علم الوراثة كانت صعبة، إذ "كان يومياً يتم تفتيش موائل على عمق 18 كيلومتراً في الكثبان الرملية".

ويعيش هذا النوع في جحور يصعب على الإنسان الوصول إليها. وقد ساعدها سمعها القوي الذي يتيح لها رصد التحركات على الأرض بفضل الاهتزازات، على الفرار من الفرق التي باشرت البحث عنها.

وقالت ماثيو "من الصعب العثور على حيوان الخلد، لأن النفق الذي يحفره أثناء تنقّله بين الرمال يختفي خلفه. ولا يترك تالياً أي أثر".

واستخدم العلماء الحمض النووي البيئي لرصد وجود الحيوان، من خلال التقاط الآثار الجينية التي تركها على شكل خلايا جلد وشعر وإفرازات جسدية.

واستعان الباحثون أيضاً بالكلب. وقالت ماثيو "لقد كانت عملية البحث عن الحيوان بمثابة رواية بوليسية".

وقال ديفين ميرفي، من منظمة "آر اي: وايلد" غير الحكومية "بعدما أدركنا أنّ الخلد لم ينقرض، بتنا متأكدين من أنّ إنقاذه لا يزال ممكناً".

والخلد مهدد بالانقراض بسبب الألغام وتشييد مجمعات سكنية محاذية للشواطئ، وفق المدافعين عن البيئة.