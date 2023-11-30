EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: رهائن إسرائيليون مفرَج عنهم يصلون إلى مستشفى في رمات غان

الرهائن الإسرائيليون المفرج عنهم حديثًا يجلسون بين الجنود عند وصولهم داخل مركبة في قاعدة أوفاكيم العسكرية في جنوب إسرائيل، في وقت مبكر من يوم 30 نوفمبر 2023.
الرهائن الإسرائيليون المفرج عنهم حديثًا يجلسون بين الجنود عند وصولهم داخل مركبة في قاعدة أوفاكيم العسكرية في جنوب إسرائيل، في وقت مبكر من يوم 30 نوفمبر 2023. Copyright MENAHEM KAHANA/
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شوهدت طواقم الإسعاف، مصحوبة بجنود إسرائيليين، وهي تنقل بالمروحيات المحتجزين الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حماس مساء الأربعاء إلى مستشفى في رمات غان.

اعلان

أطلق مساء الأربعاء سراح المزيد من الرهائن من غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس. وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الهدنة مع حماس ستستمر "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن"

نشرت الفصائل الفلسطينية صورا جديدة لتسليم 10 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر بعضهم من مزدوجي الجنسية، إضافة إلى 4 تايلانديين جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أفرجت عن محتجزتين روسيتين في وقت سابق من يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الإفراج جاء استجابة لطلب القيادة الروسية، وفق بيانها.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق بشكل مكثف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

روسيا تعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت في شرق أوكرانيا

شاهد: علم فلسطين يرفرف فوق بلدية أوسلو في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

فيديو: عناق ودموع فرحة وأهازيج.. الأهالي يستقبلون الأسرى المحررين من سجون إسرائيل

غزة حركة حماس احتجاز رهائن فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني