شاهد: رهائن إسرائيليون مفرَج عنهم يصلون إلى مستشفى في رمات غان

بقلم: يورونيوز

شوهدت طواقم الإسعاف، مصحوبة بجنود إسرائيليين، وهي تنقل بالمروحيات المحتجزين الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حماس مساء الأربعاء إلى مستشفى في رمات غان.

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أطلق مساء الأربعاء سراح المزيد من الرهائن من غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس. وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الهدنة مع حماس ستستمر "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن"

نشرت الفصائل الفلسطينية صورا جديدة لتسليم 10 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر بعضهم من مزدوجي الجنسية، إضافة إلى 4 تايلانديين جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أفرجت عن محتجزتين روسيتين في وقت سابق من يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الإفراج جاء استجابة لطلب القيادة الروسية، وفق بيانها.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق بشكل مكثف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.