روسيا تعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت في شرق أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت روسيا الاربعاء ان قواتها المسلحة سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة قرب باخموت في منطقة دونيتسك شرق اوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في التصريح الصحافي اليومي إن "قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة وحررت قرية ارتيموفسكوي" مستخدمة التسمية الروسية لبلدة كروموف.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التصريحات.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، كانت قرية كروموف الواقعة على الطرف الغربي من باخموت تتكوّن من بضعة شوارع وعشرات المنازل قبل بدء الهجوم الروسي.

وتحولت مدينة باخموت ومعظم البلدات في هذه المنطقة إلى أنقاض، وفر جميع سكانها تقريبًا.

وسيطر الروس على باخموت في أيار/مايو بعد أشهر من القتال الدامي. وتركت مجموعة فاغنر عددًا كبيرًا من مقاتليها هناك.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن الاستيلاء على هذه المدينة سيسمح لموسكو بتحقيق تقدم جديد ومهم.

لكن منذ أيار/مايو، لم تحقق القوات الروسية أي اختراق، بل خسرت خلال الأشهر الستة الماضية أراضٍ كانت قد احتلتها.

مفاوضات مستحيلة

وأدرك الأوكرانيون منذ الساعة الأولى من المحادثات التي جرت في بداية الغزو الروسي لبلادهم أنّ الكرملين يدعي التفاوض من غير أن يفاوض فعليا، وتعزّزت لديهم هذه القناعة منذ ذلك الحين.

لم ترسل روسيا سياسيين بارزين لتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بأخطر نزاع في أوروبا منذ العام 1945، بل سياسيين من الصف الثاني وبينهم فلاديمير ميدينسكي، وهو وزير سابق للثقافة متهم بسرقة فكرية، وليونيد سلوتسكي البرلماني القومي المتهم بالتحرش الجنسي.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك الذي شارك في المفاوضات، لوكالة فرانس برس إن "هؤلاء الأشخاص لم يكونوا جاهزين للتفاوض. هم موظفون إداريون وليس لهم أي تأثير عملياً في روسيا. جاؤوا وقرأوا بعض الإنذارات، وانتهى الأمر".

جرت هذه المحادثات في شباط/فبراير وآذار/مارس العام 2022، وبعد مرور عامين تقريباً على فشلها تكاد تكون إمكانية إجراء محادثات جديدة معدومة.

ويُذكر أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقّع مرسومًا يحظر أي مفاوضات بوجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة بعد إعلان روسيا في أيلول/سبتمبر 2022 ضمّ أربع مناطق أوكرانية بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

"كاذب"

وأكد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بوتين كاذب مراوغ، وعد زعماء العالم بأنه لن يهاجم أوكرانيا قبل أيام قليلة من غزوها".

وفي حين يؤيد الأميركيون وأغلبية الأوروبيين خيار كييف، بدأت أصوات تنادي بأهمية إجراء محادثات، ولا سيما جراء فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في الصيف، والذي يدلّ بالنسبة للبعض على أنّ الحرب لن تُحسم في ساحة المعركة.

إلى ذلك تتزايد معارضة الجمهوريين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا بسبب تكلفتها، قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويستغل الكرملين الوضع محاولاً تقديم نفسه كطرف عاقل، مؤكداً أنه منفتح على إجراء مفاوضات وكذلك مستعد للانتصار عسكرياً.

وقال فلاديمير بوتين لقادة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر "إن روسيا لم ترفض أبداً إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي الذي يواصل إنكاره مهاجمة أوكرانيا "علينا أن نفكر في كيفية وضع حد لهذه المأساة".

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ويعتبر السفير البريطاني السابق لدى بيلاروس نيغيل غولد ديفيز، أنّ هذا الخطاب ونوايا الكرملين أمران مختلفان تماماً.

وعلى غرار السلطات الأوكرانية، أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن روسيا ستسعى أولاً إلى الاستفادة من محادثات طويلة وشاقة لإعادة بناء جيشها المنهك.

ورأى السفير البريطاني السابق أن "ليس لبوتين ما يخسره بتأكيده أنه يريد السلام"، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار/مارس 2024، أي بعد عامين من بدء الغزو.

"نقطة اللاعودة"

ولكن تعتبر كييف أنّ الشروط التي وضعها الروس لإنهاء الحرب غير مقبولة، وأبرزها أن تكون أوكرانيا "منزوعة السلاح"، وتتخلى عن هدفها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتعترف بسيادة موسكو على الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

بدوره، يرى وزير الخارجية الروسي السابق أندريه كوزيريف، الذي يعيش حالياً في الولايات المتحدة، أنّ الكرملين يسعى فقط إلى "جعل الناس يؤمنون بإمكانية التوصل إلى تسوية، في لحظة حرجة، ما سيسمح له بإعادة تصعيد الحرب بعد ذلك".

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واعتبر أنّ الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي بمنح أوكرانيا "أقوى الأسلحة الممكنة حتى تتمكن من هزيمة الغزاة في أسرع وقت ممكن".

ورأى ميخايلو بودولياك، الذي شارك في مفاوضات أوكرانيا مع روسيا في بداية الحرب، أنه ليس للوفدين الروسي والأوكراني ما يقولانه لبعضهما حتى لو وُجدا حول طاولة واحدة.

وقال "لديهم حجتهم العسكرية: + سنواصل مهاجمتكم +. وحجتنا هي: + سنهزمكم +".

وأضاف "هذه ليست مواقف تفاوضية. إنها نقطة اللاعودة".