من حديث السير تيم كلارك رئيس شركة الطيران الإماراتية مع يورونيوز حول مستقبل صناعة الطيران في أعقاب الجائحة

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بدأت شركة خطوط طيران الإماراتية هذا الأسبوع في معرض دبي للطيران بالإعلان عن تعزيز أسطولها بطلبية بقيمة 47 مليار يورو لشراء 90 طائرة بوينج طراز 777X

وفي حديث السيد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات مع قناة يورونيو قائلًا لذلك لدينا الآن مجموع قدره 245 طائرة بوينج قيد الطلب وسنبدأ في تسليم 50 طائرة طراز A350s في العام المقبل كل هذا جزء لا يتجزأ من توسيع شبكتنا خلال العشرة إلى خمسة عشر عامًا القادمة بعد فترة حذرة بضع سنوات من جائحة كوفيد-19 يقول كلارك أن الطلب لا يزال قويًا جدًا على صناعة الطيران وأن الشرق الأوسط فعلاً قويّ الآن من حيث النشاط الاقتصادي مع الكثير من الاستثمارات الواردة والكثير من توليد الثروة في المملكة العربية السعودية وبالطبع وفي الدول المجاورة

تهدف طموحات أهداف استدامة الصناعة إلى تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 وفيما يتعلق بالتزام طيران الإمارات بخفض الانبعاثات الناجمة قال وضعنا لأنفسنا مهمة نحن في رحلة إلى هناك الآن طالما نقوم بالشيء الصحيح ونبذل قصارى جهدنا في النهاية هذا الهدف هذا تاريخ يمكن أن يتقدم ويتأخر ولكن لنبدأ التحرك في ذلك الاتجاه

وأضاف: نحن بعيدين كثيرًا عن الحصول على طائرات ستعمل بوقود خالٍ من الانبعاثات لكن يمكننا تقديم وقود الطيران المستدام ويمكننا القيام بجميع أنواع الأعمال وهذا هو ما نقوم به حاليًا

بالنظر إلى التحديات التي تُواجه شركات الطيران في السنوات القليلة القادمة يقول إن أكبر تحدي يواجه الإمارات هو عدم قدرتها على التوسع بالوتيرة التي تود أن تحققها ونصيحته فيما يخص المستقبل هذه الصناعة موجودة لتبقى افعل الشيء الصحيح ركز وانغمس في نقطة الجاذبية القوية للمنتج كُن منتبهًا بشكلٍ حاد وذلك للقيام بما تظن أنك ستقدمه وتضيف قيمة للمساهمين ولك أيضًا