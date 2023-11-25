فيديو: وسط الثلوج.. حمم بركان "إتنا" تُضيء سماء صقلية ليلاً

بقلم: يورونيوز

رغم الثلوج التي تغطي فوهته ومنحدراته، ثار بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي يعد واحداً من أكثر البراكين نشاطاً في العالم.

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وأعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV)، أن البركان الذي يصل ارتفاعه قرابة 3 آلاف و300 متر بدأ بقذف الرماد والحمم.

ووثقت مقاطع فيديو الحمم البركانية وهي تتدفق بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية. كما تم إصدار تنبيه للرحلات الجوية، على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركاني.

ويُعد بركان إتنا، الذي يمتد على مساحة 1250 كيلومتراً مربعاً أعلى بركان نشط في أوروبا، مع ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف سنة.

الجدير بالذكر أن الآلاف يعيشون على المنحدرات والمناطق المحيطة بجبل إتنا، حيث تنتشر الكروم والبساتين عاى سفوحه، بسبب التربة البركانية الخصبة التي تساعد على التوسع في الرقعة الزراعية.