شاهد: سحابة ضخمة من الدخان إثر قصف إسرائيلي على خان يونس

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو سحابة ضخمة من الدخان إثر استهداف طائرات إسرائيلية منازل فلسطينيين في خان يونس الواقعة في جنوب القطاع وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية والتي استمرت أسبوعا.

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 29 قتيلا بينهم أطفال في قطاع غزة صباح الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة وكالة فرانس برس عن سقوط سبعة قتلى في جباليا ومدينة غزة بشمال القطاع و12 في خان يونس ورفح في الجنوب وعشرة في المغازي في الوسط.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطينيا معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وحوّل القصف أجزاء كبيرة من شمال القطاع إلى أنقاض. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.