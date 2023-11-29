شاهد: دمار لا يوصف في حي تل الهوى بغزة.. مشاهد مرعبة تتكشف حين خفتت أصوات المدافع

بقلم: يورونيوز

كشفت الهُدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، والتي سرت منذ يوم الجمعة، حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي خلال ال50 يوماً من الحرب

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في اليوم الخامس من الهُدنة في غزة، خرج الفلسطينيون، يوم الثلاثاء، لتفقد منازلهم واحصاء الأضرار التي لحقت بأحيائهم بعد 54 يوماً من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة

كان حي تل الهوى، في جنوب غرب مدينة غزة، قبل الحرب حيًا صاخبًا للطبقة المتوسطة العليا يضم أسواقًا نابضة بالحياة وشققًا فسيحة. ولكن خلال هجوم طوفان الأقصى في 7 أوكتوبر/تشرين الأول شهد هذا الحي بعضًا من أعنف المعارك في الحرب وتحول بالكامل إلى أرض قاحلة بسبب العمليات البرية الإسرائيلية.

توضح لقطات الفيديو حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمباني السكنية والطرقات.

اندلعت الحرب بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز ما يقرب من 240 رهينة. ومنذ ذلك الحين، أدى القصف الإسرائيلي العنيف والهجوم البري لغزة إلى مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة، تمّ تمديدها باتفاق بين إسرائيل وحماس، مما يزيد من احتمال حدوث المزيد من عمليات تبادل الرهائن والأسرى.

وهذا من شأنه أن يسمح أيضًا بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وهي المنطقة التي يسكنها 2.3 مليون شخص حيث اضطر ثلاثة من كل أربعة أشخاص إلى النزوح من منازلهم بسبب الحرب.