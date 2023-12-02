من وسط حيه السكني الذي دمرته القنابل الإسرائيلية.. صوت مسن فلسطيني يدوي "وين أولادنا"

بقلم: يورونيوز

قصفت إسرائيل في ثاني يوم من انتهاء الهدنة واستئناف حربها على غزة عدة مبان سكنية موقعة عشرات القتلى والجرحى يوم السبت.

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دمرت إسرائيل في قصف جوي مبنى سكنيا متعدد الطوابق يستضيف عائلات نازحة في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

وخلف القصف الذي أشعل النيران في جزء كبير من الحي السكني عشرات القتلى والجرحى.

وهرع السكان إلى مكان الانفجار في محاولة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. وفي مكان آخر في جباليا، أصابت غارة مبنى سكنيا آخر في شارع الحوجة، وأظهرت لقطات حريقا هائلا ودخانا يتصاعد في السماء.

وقالت مصادر طبية في غزة إن المستشفات استقبلت اليوم عشرات القتلى ومثلهم من المصابين، أغلبهم من النساء والأطفال.