شاهد: القصف الإسرائيلي يودي بحياة عدد من الأطباء في غزة

بقلم: يورونيوز

أقام مجموعة من الأطباء في قطاع غزة صلاة الجنازة على عدد من زملائهم الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي.

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وقال الطبيب منير البرش، إن "قوات الاحتلال قامت باعتقال أحد الأطباء عند اقتحامهم المستشفى، وضربوه واحتجزوه في إحدى الغرف وظل صامدا واهتم بالمرضى، واليوم قتلوه في استهداف منزله بصاروخ."

واستأنفت إسرائيل قصف القطاع بعد انتهاء الهدنة مباشرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا خلال يومين فقط بحسب المكتب الحكومي في غزة.

ويعاني القطاع الطبي منذ بدء الحرب من صعوبات كارثية أدت إلى خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة. ولم تسعف الهدنة هذا القطاع نظرا للاحتياجات الكبيرة التي خلفها القصف المتواصل والعملية البرية الإسرائيلية التي تم فيها اقتحام عدد من مستشفيات غزة.