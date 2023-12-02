بقلم: يورونيوز

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافًا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

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قُتل مقاتلان سوريّان مواليان لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب المدعوم من إيران قرب دمشق السبت، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "مقاتلَين سورييَن يعملان مع حزب الله قتلا وأصيب سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب" في جنوب شرق العاصمة.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر السبت في محيط دمشق، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان "حوالى الساعة 1,35 من فجر اليوم (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات. وردًا على سؤال لفرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات.

أهداف لحزب الله

من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافًا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق. أضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.

منذ بدء النزاع عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافًا للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا غير مسبوق على إسرائيل.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر تصديها لما تصفه بمحاولات طهران الداعمة لدمشق ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.