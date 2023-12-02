زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات يضربان أرخبيل غوادلوب الفرنسي

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات ليل الجمعة إلى السبت أرخبيل غوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

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وفي الساعة 4,48 صباحا بالتوقيت المحلي (8,48 صباحا بتوقيت غرينتش)، هز "زلزال قوي بقوة 6 درجات" الأرخبيل، بحسب المرصد.

وأضاف المصدر أن "مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا".

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن الهزة استمرت عدة ثوان.

كما قال العديد من السكان الذين يعيشون في غراند تير وباس تير إن الهزة كانت "شديدة".

واشار أوريليان باكل (38 عاما) الذي يعيش في بلدة لو مول في غراند تير شرق الأرخبيل، لوكالة فرانس برس إلى أنه "استيقظ" قبيل الساعة الخامسة صباحا على وقع الزلزال، وأنه "كان شديداً".

وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5,2 درجات، في الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (03,00 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه "يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا" بحسب المرصد.

تقع غوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.