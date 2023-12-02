EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات يضربان أرخبيل غوادلوب الفرنسي

أمطار غزية وعاصفة تضرب الجزيرة، أرشيف
أمطار غزية وعاصفة تضرب الجزيرة، أرشيف Copyright Dominique Chomereau-Lamotte/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ضرب زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات ليل الجمعة إلى السبت أرخبيل غوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

اعلان

وفي الساعة 4,48 صباحا بالتوقيت المحلي (8,48 صباحا بتوقيت غرينتش)، هز "زلزال قوي بقوة 6 درجات" الأرخبيل، بحسب المرصد.

وأضاف المصدر أن "مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا".

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن الهزة استمرت عدة ثوان.

كما قال العديد من السكان الذين يعيشون في غراند تير وباس تير إن الهزة كانت "شديدة".

واشار أوريليان باكل (38 عاما) الذي يعيش في بلدة لو مول في غراند تير شرق الأرخبيل، لوكالة فرانس برس إلى أنه "استيقظ" قبيل الساعة الخامسة صباحا على وقع الزلزال، وأنه "كان شديداً".

وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5,2 درجات، في الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (03,00 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه "يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا" بحسب المرصد.

تقع غوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عاصفة تضرب جنوب ألمانيا.. الثلوج تؤجل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين

اعتبره "تجاوزا على السيادة".. رئيس الحكومة العراقية يحذّر واشنطن من تنفيذ أي "اعتداء" على بلاده

على طريق معالجة السمنة.. "فايزر" تطلق دواء جديدًا بمؤشرات إيجابية مرتفعة

فرنسا زلزال غواديلوب