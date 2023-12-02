شاهد: الفلسطينيون في غزة يبتكرون أفرانا للخبز بعد إغلاق المخابز بسبب نقص الوقود

بقلم: يورونيوز

نفذت إسرائيل غارات جوية مميتة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأصابت مئات الأهداف، بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعًا مع حماس على الرغم من الدعوات الدولية لتمديدها.

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لم تنجح هدنة الأيام السبعة في تخفيف معاناة أهالي غزة، رغم دخول بعض شاحنات المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وبات الغزيون يلجأون إلى صناعة المخابز بطرق بدائية من صفائح الحديد ويُستخدمون فيها الحطب بسبب نقص الوقود في القطاع.

ونفذت إسرائيل غارات جوية مميتة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأصابت مئات الأهداف، بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعًا مع حماس على الرغم من الدعوات الدولية لتمديدها.

الأفران في غزة AFP

وفي هذا السياق، قال صاحب أحد الأفران، ويدعى أبو عبد الله محيصة: "استجابة للوضع الكارثي في قطاع غزة، وخاصة في المنطقة الشمالية، فكرنا في طريقة لخدمة مجتمعنا".

وأضاف: "قمنا بصناعة هذا الفرن يدوياً من صفائح الحديد لتوفير الخبز للناس وأطفالهم، ولمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة".

وقف دائم لإطلاق النار

كما دعا عزمي أبو عصيرة، وهو أحد سكان غزة، "الدول إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار ليخفف المعاناة".

وقال: "لقد هدّم الإسرائيليون منازلنا، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء، وما زال الكثيرون محاصرين تحت الأنقاض. نناشد الدول العربية مساعدة شعبنا في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات ووضع حد لهذه الحرب".

ورغم تأكيد الهلال الأحمر دخول شاحنات المساعدات عبر رفح، إلا أن حجم احتياجات القطاع من الطعام والدواء والوقود والمواد الأساسية يفوق بكثير ما يتم إدخاله.