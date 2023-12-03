شاهد: كأن الزلزال ضربه.. قصف إسرائيلي يغير ملامح حي الشجاعية في غزة

بقلم: يورونيوز

قتلت الغارات الإسرائيلية منذ الجمعة المئات من الفلسطينيين فيما تعاني مستشفيات القطاع من وضع "كارثي".

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دمرت القصف الجوي الإسرائيلي مبنى سكنيا في حي الشجاعية بمدينة غزة اليوم الأحد. ودمرت غارات يوم السبت نحو 50 مبنى سكنيا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

قالت التقارير الأولية للهلال الأحمر الفلسطيني إن نحو 50 شخصا قتلوا في هذا القصف، بينما دفن تحت الأنقاض أكثر من 300 فلسطيني.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد كتيبة في حماس في هذا القصف، الذي أودى بحياة نحو 300 شخص بحسب حصيلة أعلن عنها الهلال الأحمر الفلسطيني لوسائل الإعلام.